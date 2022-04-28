ОКЛ подкаст #1. Зачем нужны ОКЛ? Кто это придумал?
28 апреля 2022, 17:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, UzEnergyExpo-2022
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: РНК СИГРЭ
Международная выставочная компания International Expo Group приглашает вас принять участие в 16-й Международной выставке «UzEnergyExpo-2022», которая пройдет 26-28 октября 2022 года в г. Ташкент (Узбекистан).
Выставка UzEnergyExpo является важным бизнес-событием для энергетического рынка Узбекистана, своеобразным «индикатором» отрасли. Ежегодно на выставке UzEnergyExpo, профильные специалисты промышленных предприятий, ТЭК, проектных, строительных, монтажных организаций, коммунальных и государственных объектов могут изучить все предложения рынка, сравнить, выбрать и приобрести необходимое оборудование. Мировые лидеры и ведущие отечественные предприятия представляют на выставке самые последние энергоэффективные и рентабельные решения, разработки и технологии в области электротехники, систем энергообеспечения и электропитания, энергосбережения, кабельно-проводниковой продукции, светотехники, промышленной автоматизации.
Основные тематические направления:
Более подробная информация доступна в информационном сообщении по ссылке.
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