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"Энергоатом" переименовал Южно-Украинскую АЭС

Энергоатом переименовал Южно-Украинскую АЭС

28 апреля 2022, 10:24
Рубрика: За рубежом
Метки: УКРАИНА, ЭНЕРГОАТОМ, ПИВДЕННОУКРАИНСКАЯ АЭС
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Южно-Украинская атомная электростанция теперь называется Пивденноукраинской. Соответствующий приказ опубликован в среду пресс-службой компании "Энергоатом", являющейся оператором украинских АЭС.

"Южно-Украинская атомная электростанция теперь - Пивденноукраинская, - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. - Сокращенным названием теперь будет ПАЭС".

Приказ о переименовании подписан главой "Энергоатома" Петром Котиным. В документе указано, что решение принято "с целью приведения наименования обособленного подразделения "Южно-Украинская АЭС" в соответствие с требованиями стандартов государственного языка и правил украинского правописания".

В настоящее время ведется процедура приведения всех документов в соответствие с утвержденным новым названием.

"В течение двух недель будет завершено внесение изменений в регистрационные, имущественные, банковские и другие документы АЭС", - сказал Котин, добавив, что функции, организационная структура, штатное расписание и численность работников станции остаются неизменными.

Южно-Украинская АЭС, которая была построена в 1975-1982 годах, расположена на берегу реки Южный Буг в городе Южноукраинск Николаевской области. "Название города-спутника станции пока не изменено, но это лишь вопрос времени и более длительных процедур", - заявили в "Энергоатоме".

6 апреля в Верховной раде был зарегистрирован проект закона о запрете присвоения объектам в украинских городах названий, связанных с Россией, ее историей и деятелями. О переименовании названий улиц, связанных с Россией и СССР, а также о демонтаже советской символики с памятников в последнее время заявили власти целого ряда украинских городов.

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Источник: ТАСС

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