Минстрой России утвердил Изменение № 1 к СП 423.1325800.2018 «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах» (СП 423). В документе установлены требования к проектированию и выбору низковольтных электроустановок, в том числе электрических машин, аппаратов и приборов, грузоподъемных механизмов, а также кабельных линий для взрывоопасных газовых и пылевых сред.

«В обновленную редакцию свода правил включены требования к применению в промышленном и гражданском строительстве композитных (полимерных) лотков и коробов для прокладки во взрывоопасных зонах кабелей низковольтных электроустановок. На практике это снизит стоимость строительства, поскольку в сравнении с применяемыми в настоящее время металлическими лотками, композитные аналоги, не поддерживающие распространение огня, долговечнее в три раза и являются более коррозионно-стойкими», - уточнил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергей Музыченко.

Применение СП 423 актуально на объектах нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, при хранении или переливании легко воспламеняющихся жидкостей, в помещениях аммиачных компрессорных установок, электролиза воды, тепловых электростанций и котельных, лабораториях и пр.

«Среди важных аспектов актуализированного документа: внедрение металлических шланговых соединений для защиты кабелей от повреждений, уточнение правил классификации и границ взрывоопасных зон, требования к электроустановкам в помещениях подземных сооружений. Все эти меры будут способствовать повышению уровня безопасности и надёжности объектов, защите жизни и здоровья людей», - сообщил и.о. директора ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин.

Кроме того, в документе уточнены: толщина стенки стальных труб для электропроводки, область по сигнальной разметке на границе опасных зон в соответствии с их классификацией, требования к испытанию силовых и контрольных кабелей, применяемых во взрывоопасных средах, требования к наименьшему допускаемому сечению кабелей с медными жилами для цепей управления, сигнализации, измерения и блокировки.

Активное участие в разработке изменений к своду правил принимали ведущие организации отрасли: ООО НПО «Уран», ПАО «Татнефть», АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ», ООО «Татнефть-Прессомпозит», ООО «Газпром проектирование», ООО «ДКС». Учтены предложения Технических комитетов (ТК): ТК 337 «Электроустановки зданий», ТК 331 «Низковольтная коммутационная аппаратура и комплексные устройства распределения, защиты, управления и сигнализации», ТК 465 «Строительство».

Работа по актуализации документа организована Минстроем России и выполнена авторскими коллективами АО «ЦНИИПромзданий» и ООО «Ассоциация РЭМ».