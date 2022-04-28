С 26-28 апреля 2022 года в г. Санкт-Петербург (место проведения - Экспофорум) прошел Российский международный энергетический форум.

РМЭФ – передовая бизнес-платформа для успешного энергодиалога, запуска инновационных проектов и внедрения современных технологических решений в сфере ТЭК.

Деловая программа юбилейного Форума объединила десятки тематических конференций и круглых столов, посвящённых основным направлениям и трендам, определяющим дальнейшее развитие энергоресурсов в России и за рубежом.

Главным событием Форума стало Пленарное заседание «Электроэнергетика России: новые технологические вызовы и точки роста».

В рамках РМЭФ прошла 29-я выставка «Энергетика и Электротехника» на которой наглядно ведущие энергетические компании презентовали полную линейку продукции – от оборудования для тяжёлого машиностроения до товаров личного потребления.

Среди участников выставки – Лэнэнерго, Бо-Энерго. АСТС, Сонэол, ЧЭАЗ и др.