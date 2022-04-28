ОКЛ подкаст #1. Зачем нужны ОКЛ? Кто это придумал?
28 апреля 2022, 16:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК В2, НИК В3, РМЭФ, РМЭФ-2022
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: РНК СИГРЭ
С 26-28 апреля 2022 года в г. Санкт-Петербург (место проведения - Экспофорум) прошел Российский международный энергетический форум.
РМЭФ – передовая бизнес-платформа для успешного энергодиалога, запуска инновационных проектов и внедрения современных технологических решений в сфере ТЭК.
Деловая программа юбилейного Форума объединила десятки тематических конференций и круглых столов, посвящённых основным направлениям и трендам, определяющим дальнейшее развитие энергоресурсов в России и за рубежом.
Главным событием Форума стало Пленарное заседание «Электроэнергетика России: новые технологические вызовы и точки роста».
В рамках РМЭФ прошла 29-я выставка «Энергетика и Электротехника» на которой наглядно ведущие энергетические компании презентовали полную линейку продукции – от оборудования для тяжёлого машиностроения до товаров личного потребления.
Среди участников выставки – Лэнэнерго, Бо-Энерго. АСТС, Сонэол, ЧЭАЗ и др.
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