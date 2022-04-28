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28 апреля 2022, 12:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СЕВКАВКАЗЭНЕРГО, СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Северный Кавказ
Специалисты «Россети Северный Кавказ» завершили первый этап плановых ремонтных работ на высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «ПС Эльхотово – ПС Ардон-110» в Северной Осетии.
Высоковольтная ЛЭП соединяет два крупных питающих центра в Кировском и Ардонском районах республики. От стабильной работы линии электропередачи зависит надежность электроснабжения почти 60 тысяч жителей, проживающих в этих районах, десятков объектов социальной сферы, промышленных и сельхозпредприятий.
Энергообъект протяженностью более 25 километров был построен в начале 50-х годов в период восстановления разрушенного во время Великой Отечественной войны электросетевого хозяйства республики и ввода в эксплуатацию новых энергетических объектов.
В ходе ремонта энергетики заменили порядка 70 гирлянд подвесных изоляторов на современные полимерные, расчистили охранную зону ЛЭП и провели технический осмотр объекта. Работы проводились хозяйственным способом силами 10 специалистов службы технической эксплуатации и организации ремонтов филиала «Севкавказэнерго».
В рамках второго этапа ремонтных работ на высоковольтной линии электропередачи запланирована замена двух отслуживших срок эксплуатации стальных анкерно-угловых опор массой до 15 тонн каждая. Мероприятия пройдут в третьем квартале 2022 года.
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