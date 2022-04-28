 
Модернизация

"Россети Северный Кавказ" реконструируют 70-летнюю ЛЭП в Северной Осетии

Специалисты «Россети Северный Кавказ» завершили первый этап плановых ремонтных работ на высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «ПС Эльхотово – ПС Ардон-110» в Северной Осетии.

Высоковольтная ЛЭП соединяет два крупных питающих центра в Кировском и Ардонском районах республики. От стабильной работы линии электропередачи зависит надежность электроснабжения почти 60 тысяч жителей, проживающих в этих районах, десятков объектов социальной сферы, промышленных и сельхозпредприятий.

Энергообъект протяженностью более 25 километров был построен в начале 50-х годов в период восстановления разрушенного во время Великой Отечественной войны электросетевого хозяйства республики и ввода в эксплуатацию новых энергетических объектов.

В ходе ремонта энергетики заменили порядка 70 гирлянд подвесных изоляторов на современные полимерные, расчистили охранную зону ЛЭП и провели технический осмотр объекта. Работы проводились хозяйственным способом силами 10 специалистов службы технической эксплуатации и организации ремонтов филиала «Севкавказэнерго».

В рамках второго этапа ремонтных работ на высоковольтной линии электропередачи запланирована замена двух отслуживших срок эксплуатации стальных анкерно-угловых опор массой до 15 тонн каждая. Мероприятия пройдут в третьем квартале 2022 года.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Северный Кавказ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Энергетики 28.04.2022
Энергетики "Пермэнерго" и представители малого и среднего бизнеса обсудили вопросы взаимодействия
28.04.2022
"Россети ФСК ЕЭС" модернизирует крупнейшие энергоцентры Челябинской области
РусГидро обеспечило надежное энергоснабжение потребителей в осенне-зимний период 2021-2022 годов 27.04.2022
РусГидро обеспечило надежное энергоснабжение потребителей в осенне-зимний период 2021-2022 годов
Специалисты 27.04.2022
Специалисты "Россети Московский регион" модернизировали энергообъекты в городском округе Щёлково
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно