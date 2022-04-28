«Россети Юг» подключили к своим сетям энергооборудование научно-образовательного комплекса «Инновационная деревня», созданного на базе Волгоградского государственного аграрного университета. Мощность подключения составила 85 кВт.

На полях «Инновационной деревни» возделываются 17 видов лекарственных трав, 16 сортов хлопчатника и 120 сортов винограда. Это платформа, на которой отрабатываются перспективные агротехнологии и ведется семеноводство овощных культур, функционирует полигон испытания почвообрабатывающей техники.

Необходимость в присоединении к сетям энергооборудования предприятия возникла в связи с расширением опытных площадей инновационного комплекса. Сегодня здесь введено в сельскохозяйственный оборот более 15 га земли, на которых эксплуатируется свыше 150 км системы капельного орошения, а также готовится к лицензированию водозаборная скважина для полива ранних и поздних культур.