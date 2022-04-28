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"Россети Юг" обеспечили энергоснабжение "инновационной деревни" в Волгоградской области

Россети Юг обеспечили энергоснабжение инновационной деревни в Волгоградской области

28 апреля 2022, 16:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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«Россети Юг» подключили к своим сетям энергооборудование научно-образовательного комплекса «Инновационная деревня», созданного на базе Волгоградского государственного аграрного университета. Мощность подключения составила 85 кВт.

На полях «Инновационной деревни» возделываются 17 видов лекарственных трав, 16 сортов хлопчатника и 120 сортов винограда. Это платформа, на которой отрабатываются перспективные агротехнологии и ведется семеноводство овощных культур, функционирует полигон испытания почвообрабатывающей техники.

Необходимость в присоединении к сетям энергооборудования предприятия возникла в связи с расширением опытных площадей инновационного комплекса. Сегодня здесь введено в сельскохозяйственный оборот более 15 га земли, на которых эксплуатируется свыше 150 км системы капельного орошения, а также готовится к лицензированию водозаборная скважина для полива ранних и поздних культур.

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Источник: Россети Юг

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