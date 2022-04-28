ПАО «НЗХК» (Новосибирский завод химконцентратов, предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») и Организация по атомной энергии Египта (EAEA) подписали контрактные документы на поставку в Египет в 2022 году очередной партии компонентов низкообогащенного ядерного топлива.

Сотрудничество осуществляется в рамках долгосрочного рамочного контракта на экспорт в Египет компонентов ядерного топлива для реактора ETRR-2, заключенного в 2020 году между ПАО «НЗХК» и EAEA. Номенклатура продукции включает урановые компоненты, а также изделия из алюминиевого сплава и порошка алюминия. Первые поставки по данному контракту были выполнены в 2020 году.

На встрече со специалистами Топливной компании ТВЭЛ в Каире председатель Египетского агентства по атомной энергии Амр Эль-Хаг Али отметил высокий уровень и конструктивный характер сотрудничества между EAEA и Госкорпорацией «Росатом». Стороны обсудили дальнейшую реализацию действующего контракта исходя из потребностей египетских ученых в ядерном топливе.

«Наше сотрудничество с египетскими партнерами по поставкам топливных компонентов для реактора ETRR-2 успешно развивается уже более пяти лет. За это время стороны зарекомендовали себя как надежные партнеры, строго выполняющие принятые на себя обязательства. Нами был достигнут высокий уровень доверия, что является хорошей предпосылкой для развития сотрудничества в будущем», - отметил генеральный директор ПАО «НЗХК» Алексей Жиганин.

Исследовательский реактор аргентинского дизайна ETRR-2, расположенный в национальном египетском Центре ядерных исследований в городе Иншас, используется для научных исследований в области физики элементарных частиц, материаловедения, а также для наработки радиоизотопов.

Перспективы развития бизнеса АО «ТВЭЛ» на рынке Египта также связаны с поставками ядерного топлива для будущей АЭС «Эль-Дабаа» с четырьмя реакторами ВВЭР-1200 (соответствующий контракт вступил в силу в 2017 году). В 2021 году специалисты Топливной компании разработали комплект документации в части ядерного топлива для получения лицензии на строительство первого и второго энергоблоков АЭС «Эль-Дабаа», в 2022 году планируется подготовить аналогичную документацию по ядерному топливу для третьего и четвертого энергоблоков.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.

Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru