По данным GlobalData – одной из ведущих мировых компаний по обработке данных и аналитике − Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) станет лидером по внедрению систем накопления электроэнергии (СНЭЭ). На долю АТР будет приходиться 68% общемировой стоимости СНЭЭ к 2026 г. Общемировой рынок СНЭЭ к 2026 г. будет оцениваться в $ 10,84 млрд, из которых на АТР будет приходиться $ 7,33 млрд.

Ожидается, что среди стран АТР лидирующие позиции будет занимать Китай ($ 4,04 млрд в 2026 г.), что обусловлено целями правительства страны по внедрению 1 200 ГВт генерирующих мощностей на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что в свою очередь открывает огромный потенциал для внедрения и использования СНЭЭ.

К главным факторам, способствующим росту внедрения СНЭЭ, GlobalData относит: снижение стоимости технологий производства аккумуляторов; растущий объем потребления электроэнергии, обусловленный электрификацией; интеграция в энергосистемы ВИЭ-генерации. Кроме того, рост использования СНЭЭ обусловлен развитием интеллектуальных сетей, растущей потребностью в повышении устойчивости энергосистем, расширением рынков системных услуг и обеспечением энергетической самодостаточности.

GlobalData считает, что стимулирующая политика со стороны государства и высокие тарифы на электроэнергию также подталкивают энергорынок к использованию накопителей энергии в сочетании с генерацией на базе ВИЭ. При этом GlobalData отмечает, что накопители энергии будут играть решающую роль в осуществлении энергоперехода и преобразовании энергетического сектора.

Информационно-аналитический ресурс GlobalData