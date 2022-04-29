Сегодня, 29 апреля, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с генеральным директором компании «Россети Урал» Владимиром Болотиным.

Стороны обсудили стратегические вопросы развития электросетевой инфраструктуры на территории Пермского края, этапы реализации стартовавших проектов, а также инвестиционные проекты, взаимоотношения с потребителями электроэнергии.

Одной из тем разговора стала подготовка к 300-летию города Перми. Перед компанией «Россети Урал» стоит серьезная задача по обеспечению электроснабжения приоритетных объектов, которые планируется построить в рамках подготовки к юбилею. Как сообщил Владимир Болотин, энергетики понимают всю важность этой задачи и реализуют мероприятия в строгом соответствии с намеченными графиками.

Дмитрий Махонин в рамках подготовки к юбилею столицы Прикамья предложил рассмотреть участие компании в обеспечении архитектурной подсветки гостевого маршрута и других знаковых объектов.

Также в ходе встречи глава «Россети Урал» рассказал об итогах прохождения осенне-зимнего сезона. В рамках подготовки к сезону пиковых нагрузок энергетики реализовали комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежного, бесперебойного электроснабжения потребителей Пермского края. В частности, выполнены ремонтные и эксплуатационные работы на общую сумму порядка 1,5 млрд рублей.