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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава "Россети Урал" Владимир Болотин обсудили реализацию проектов компании в регионе

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Россети Урал Владимир Болотин обсудили реализацию проектов компании в регионе

29 апреля 2022, 16:40
Рубрика: Встречи
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Урал

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Сегодня, 29 апреля, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с генеральным директором компании «Россети Урал» Владимиром Болотиным.

Стороны обсудили стратегические вопросы развития электросетевой инфраструктуры на территории Пермского края, этапы реализации стартовавших проектов, а также инвестиционные проекты, взаимоотношения с потребителями электроэнергии.

Одной из тем разговора стала подготовка к 300-летию города Перми. Перед компанией «Россети Урал» стоит серьезная задача по обеспечению электроснабжения приоритетных объектов, которые планируется построить в рамках подготовки к юбилею. Как сообщил Владимир Болотин, энергетики понимают всю важность этой задачи и реализуют мероприятия в строгом соответствии с намеченными графиками.

Дмитрий Махонин в рамках подготовки к юбилею столицы Прикамья предложил рассмотреть участие компании в обеспечении архитектурной подсветки гостевого маршрута и других знаковых объектов.

Также в ходе встречи глава «Россети Урал» рассказал об итогах прохождения осенне-зимнего сезона. В рамках подготовки к сезону пиковых нагрузок энергетики реализовали комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежного, бесперебойного электроснабжения потребителей Пермского края. В частности, выполнены ремонтные и эксплуатационные работы на общую сумму порядка 1,5 млрд рублей.

«Масштабная подготовительная работа позволила не допустить в зимний период серьезных технологических нарушений в сетевом комплексе Пермского края», - заключил Владимир Болотин.

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Источник: Россети Урал

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