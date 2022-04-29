С января по март 2022 года калмыцкий филиал «Россети Юг» исполнил 177 договоров на технологическое присоединение новых потребителей к своим сетям, предоставив им 3,4 МВт мощности.

В числе обеспеченных электроэнергией социально значимых объектов - земельные участки для многодетных семей и других льготных категорий граждан в с.Троицкое Целинного района Республики Калмыкия.

По данным администрации района, в ближайшее время здесь планируется выдать 45 бесплатных земельных участков под жилищное строительство и наличие инженерной инфраструктуры является самым важным вопросом для будущих жильцов. Для подключения владельцев новых участков специалисты «Россети Юг» построили воздушную линию электропередачи 10 кВ. Объем выданной мощности составил 355,5 кВт.

Также в с.Троицкое энергетики «Россети Юг» обеспечили дополнительной мощностью новую районную поликлинику. Современный, оснащенный необходимым оборудованием четырехэтажный медицинский центр будет расположен в бывшем здании администрации Целинного района и будет осуществлять полный комплекс диагностики. Для подключения высокотехнологичной аппаратуры потребовалось дополнительно 95,4 кВт мощности.

Всего за первые три месяца 2022 года в калмыцкий филиал поступило 278 заявок на технологическое присоединение, запрашиваемая мощность — 17,2 МВт. Напомним, потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный портал-тп.рф. Здесь же можно отслеживать и ход ее рассмотрения.