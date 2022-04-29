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Контракт на строительство омской поликлиники стоимостью около 700 миллионов достался алтайской компании

Контракт на строительство омской поликлиники стоимостью около 700 миллионов достался алтайской компании

29 апреля 2022, 14:15
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: newsomsk.ru

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Новую поликлинику на 310 посещений в смену планируют построить в пос. Восточный при Городской больнице № 2. Сегодня стал известен подрядчик, который подготовит проект, выполнит инженерные изыскания и строительные работы. 

На конкурс было подано две заявки, одну из которых комиссия отклонила. В итоге контракт подпишут с единственным допущенным к торгам участником - ООО «Капитал-Строй» из Барнаула. Компания снизила стоимость работ на 62,5 млн рублей — до 672,1 млн.

Подрядчику предстоит спроектировать и построить здание общей площадью 1300 кв.м. Взрослое отделение займет 750 кв.м, а детское – 550 кв.м. Плановая мощность для взрослого подразделения составит 250 посещений в смену, детского — 60 посещений в смену.

По плану строительство поликлиники требуется завершить к 1 декабря 2023 года, еще 20 дней дается на поставку оборудования.

«Капитал-Строй» зарегистрирован два года назад и, по данным сервиса Rusprofile, в госзакупках в качестве поставщика до этого не участвовала. Выручка в 2020 году составила 10 млн рублей, в 2021 году выросла до 28 млн. Учредитель и директор компании — Роман Наумов.

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Источник: newsomsk.ru

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