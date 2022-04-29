Власти Крыма утвердили проект строительства дайвинг-центра с мини-отелем и благоустроенной набережной на южном берегу полуострова. Работы планируют выполнить к 2025 году, сообщается в пятницу на сайте правительства региона.

"В ходе заседания Совета по улучшению инвестиционного климата был утвержден проект по строительству к 2025 году дайвинг-центра с мини-отелем и благоустроенной набережной в одном из поселков на Южном берегу Крыма. Планируемый объем капитальных вложений составит 150 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Крым даже в условиях международных санкций активно привлекает инвестиции, наиболее популярными отраслями для инвесторов являются жилищное строительство, санаторно-курортный комплекс, сельское хозяйство, промышленность и транспорт".

"В отношении Республики Крым вот уже восемь лет действует санкционный режим, введенный странами Запада. Несмотря на это ведется системная работа, направленная на обеспечение оптимальных условий для инвесторов. На сегодняшний день инвестиционная активность в республике не только не снижается, но и наблюдается ее рост. Число инвестиционных проектов постоянно увеличивается", - сообщила заместитель председателя Совета министров - министр финансов Крыма Ирина Кивико, ее слова приводятся в сообщении.

В 2021 году заключено 48 инвестиционных соглашений, что в 1,7 раза выше, чем в 2020 году. Общий объем инвестиций превысил 75 млрд рублей. Планируется создать 2 700 рабочих мест. В целом на территории региона реализуется 231 инвестиционный проект с общим объемом инвестиций - 219 млрд рублей, в рамках которых планируется создать около 13,8 тыс. рабочих мест.