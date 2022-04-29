Планируется заменить наружные сети электро-, водо- и теплоснабжения, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации, а также установить систему медицинского газоснабжения.

Подведены итоги конкурса на модернизацию территории городской клинической больницы (ГКБ) № 23 имени И.В. Давыдовского. На площади 27,9 тысячи квадратных метров победитель проведет реконструкцию инженерных сетей, создаст условия для маломобильных горожан, а также благоустроит территорию. Об этом рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

ГКБ № 23 имени И.В. Давыдовского известна также как Яузская больница. Архитектурный ансамбль признан объектом культурного наследия. Он насчитывает 13 исторических объектов XIX-XX веков, семь из которых относится к городской усадьбе Ивана Баташева.

«Сегодня в ряде объектов культурного наследия размещаются общественные пространства: музеи, магазины, банки и гостиницы, поэтому важно приспосабливать их под нужды посетителей, но без ущерба историческому облику. Для этого в них обновляются инженерные коммуникации и внедряются решения умной электроники: видеонаблюдение, датчики света и многое другое. При определении подрядчиков на таких объектах особое внимание уделяется квалификации претендентов и наличию у них необходимых компетенций, опыта, лицензий. Работы на территории ГКБ № 23 имени И.В. Давыдовского потребуют широкой модернизации и обязательного сохранения памятников архитектуры силами высококлассных архитекторов-реставраторов, инженеров, техников, геодезистов, строителей, электриков. Срок выполнения работ по заключенному договору составляет полтора года», — уточнил Иван Щербаков.

Большая часть работ затронет инженерные системы территории и объекты больничного комплекса. Планируется заменить наружные сети электро-, водо- и теплоснабжения, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации, а также установить систему медицинского газоснабжения, которая предназначена для производства, хранения, обработки и транспортировки медицинских газов и вакуума.

Кроме того, специалисты проведут новые кабельную и волоконно-оптическую линии связи, установят систему внешнего охранного видеонаблюдения. После окончания инженерных работ запланировано комплексное благоустройство территории, а также создание условий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Яузская больница — уникальный памятник архитектуры, одна из старейших клиник Москвы. С 2019 года реставраторы проводят работы по сохранению памятников архитектуры. Уже приведены в порядок восемь корпусов и ограда. Сейчас ведутся работы в главном корпусе. Отмечу, что задача не только сохранить исторический облик, но и приспособить строения под современные нужды больницы. Поэтому особое внимание будет уделено модернизации инженерных сетей», — подчеркнул руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Основное направление деятельности больницы — оказание помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией. Обновление инженерной инфраструктуры позволит не только сохранить исторические здания, но и даст возможность оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, подключать современное мощное оборудование, развивать возможности реанимации и лечения пациентов с острым инфарктом миокарда, ишемической болезнью сердца и иными заболеваниями.

«На сегодняшний день завершается капитальный ремонт в лечебных корпусах больницы, устанавливается самое современное оборудование. Но не менее важно провести работы по сопряжению наружных инженерных сетей и внутренних инженерных систем зданий, ландшафтные и другие работы. Все эти усилия по модернизации больницы дают возможность проводить лечение на уровне лучших мировых стандартов», — добавила Елена Васильева, главный врач больницы имени И.В. Давыдовского, главный кардиолог Москвы.

Яузская городская больница открылась в 1886 году в бывшей усадьбе русского купца и промышленника Ивана Баташева. После революции 1917 года учреждение стало носить название «Медсантруд». В XIX-XX веках здесь работали прославленные медики: Яков Этингер, Владимир Снегирев, Ипполит Давыдовский, Иван Руфанов, Илья Фаерман, Борис Коган и другие. В настоящее время здесь размещается городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского.

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