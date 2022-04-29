 
Контракты

На территории ГКБ № 23 имени И.В. Давыдовского проведут модернизацию инженерных сетей

На территории ГКБ № 23 имени И.В. Давыдовского проведут модернизацию инженерных сетей

29 апреля 2022, 15:30
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 
Источник: mos.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 6 мин
239

Планируется заменить наружные сети электро-, водо- и теплоснабжения, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации, а также установить систему медицинского газоснабжения.

Подведены итоги конкурса на модернизацию территории городской клинической больницы (ГКБ) № 23 имени И.В. Давыдовского. На площади 27,9 тысячи квадратных метров победитель проведет реконструкцию инженерных сетей, создаст условия для маломобильных горожан, а также благоустроит территорию. Об этом рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

ГКБ № 23 имени И.В. Давыдовского известна также как Яузская больница. Архитектурный ансамбль признан объектом культурного наследия. Он насчитывает 13 исторических объектов XIX-XX веков, семь из которых относится к городской усадьбе Ивана Баташева.

«Сегодня в ряде объектов культурного наследия размещаются общественные пространства: музеи, магазины, банки и гостиницы, поэтому важно приспосабливать их под нужды посетителей, но без ущерба историческому облику. Для этого в них обновляются инженерные коммуникации и внедряются решения умной электроники: видеонаблюдение, датчики света и многое другое. При определении подрядчиков на таких объектах особое внимание уделяется квалификации претендентов и наличию у них необходимых компетенций, опыта, лицензий. Работы на территории ГКБ № 23 имени И.В. Давыдовского потребуют широкой модернизации и обязательного сохранения памятников архитектуры силами высококлассных архитекторов-реставраторов, инженеров, техников, геодезистов, строителей, электриков. Срок выполнения работ по заключенному договору составляет полтора года», — уточнил Иван Щербаков.

Большая часть работ затронет инженерные системы территории и объекты больничного комплекса. Планируется заменить наружные сети электро-, водо- и теплоснабжения, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации, а также установить систему медицинского газоснабжения, которая предназначена для производства, хранения, обработки и транспортировки медицинских газов и вакуума.

Кроме того, специалисты проведут новые кабельную и волоконно-оптическую линии связи, установят систему внешнего охранного видеонаблюдения. После окончания инженерных работ запланировано комплексное благоустройство территории, а также создание условий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Яузская больница — уникальный памятник архитектуры, одна из старейших клиник Москвы. С 2019 года реставраторы проводят работы по сохранению памятников архитектуры. Уже приведены в порядок восемь корпусов и ограда. Сейчас ведутся работы в главном корпусе. Отмечу, что задача не только сохранить исторический облик, но и приспособить строения под современные нужды больницы. Поэтому особое внимание будет уделено модернизации инженерных сетей», — подчеркнул руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Основное направление деятельности больницы — оказание помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией. Обновление инженерной инфраструктуры позволит не только сохранить исторические здания, но и даст возможность оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, подключать современное мощное оборудование, развивать возможности реанимации и лечения пациентов с острым инфарктом миокарда, ишемической болезнью сердца и иными заболеваниями.

«На сегодняшний день завершается капитальный ремонт в лечебных корпусах больницы, устанавливается самое современное оборудование. Но не менее важно провести работы по сопряжению наружных инженерных сетей и внутренних инженерных систем зданий, ландшафтные и другие работы. Все эти усилия по модернизации больницы дают возможность проводить лечение на уровне лучших мировых стандартов», — добавила Елена Васильева, главный врач больницы имени И.В. Давыдовского, главный кардиолог Москвы.

Яузская городская больница открылась в 1886 году в бывшей усадьбе русского купца и промышленника Ивана Баташева. После революции 1917 года учреждение стало носить название «Медсантруд». В XIX-XX веках здесь работали прославленные медики: Яков Этингер, Владимир Снегирев, Ипполит Давыдовский, Иван Руфанов, Илья Фаерман, Борис Коган и другие. В настоящее время здесь размещается городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно получить на сайте economy.mos.ru.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: mos.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
Контракт на строительство омской поликлиники стоимостью около 700 миллионов достался алтайской компа... 29.04.2022
Контракт на строительство омской поликлиники стоимостью около 700 миллионов достался алтайской компа...
На ремонт улицы в центре Ханты-Мансийска выделят 241 млн 29.04.2022
На ремонт улицы в центре Ханты-Мансийска выделят 241 млн
Новую школу в микрорайоне Барыбино Домодедова построит победитель конкурса 29.04.2022
Новую школу в микрорайоне Барыбино Домодедова построит победитель конкурса
Топливная компания Росатома 28.04.2022
Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" законтрактовала поставки компонентов ядерного топлива для исследо...

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно