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О присвоении статуса гарантирующего поставщика Чеченской республики территориальной сетевой организации

О присвоении статуса гарантирующего поставщика Чеченской республики территориальной сетевой организации

29 апреля 2022, 15:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНЭНЕРГО, ЧЕЧЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Министерство энергетики России

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В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442, и в связи с истечением срока, на который территориальной сетевой организации присвоен статус гарантирующего поставщика на территории Чеченской республики, Минэнерго России продлевает статус гарантирующего поставщика АО «Чеченэнерго» на указанной территории с 1 мая 2022 г. и до даты вступления в силу решения о присвоении статуса гарантирующего поставщика победителю конкурса, но не более чем на 12 месяцев.

Ознакомиться с приказом о продлении статуса гарантирующего поставщика можно в разделе «Законодательство».

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Источник: Министерство энергетики России

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