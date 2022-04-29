В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442, и в связи с истечением срока, на который территориальной сетевой организации присвоен статус гарантирующего поставщика на территории Чеченской республики, Минэнерго России продлевает статус гарантирующего поставщика АО «Чеченэнерго» на указанной территории с 1 мая 2022 г. и до даты вступления в силу решения о присвоении статуса гарантирующего поставщика победителю конкурса, но не более чем на 12 месяцев.

Ознакомиться с приказом о продлении статуса гарантирующего поставщика можно в разделе «Законодательство».