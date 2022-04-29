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Ректор НИУ "МЭИ" провёл заседание НТС ЕЭС на Российском международном энергетическом форуме

Ректор НИУ МЭИ провёл заседание НТС ЕЭС на Российском международном энергетическом форуме

29 апреля 2022, 13:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: РМЭФ, РМЭФ-2022, НИУ МЭИ, ОБРАЗОВАНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: НИУ "МЭИ"

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27 апреля 2022 года ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев выступил на Российском международном энергетическом форуме (РМЭФ-2022). Он провёл круглый стол Научно-технического совета ЕЭС, на котором рассматривались ключевые проблемы развития отечественной энергетики.

С 26 по 28 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге прошёл X Российский международный энергетический форум. Это крупнейшая в стране тематическая площадка для встреч специалистов топливно-энергетической комплекса, органов власти и научного сообщества.

Одним из главных мероприятий деловой программы форума стал круглый стол Научно-технического совета ЕЭС, который провёл Ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев. На заседании, прошедшем 27 апреля 2022 года, рассматривались ключевые проблемы развития отечественной энергетики.

В работе круглого стола приняли участие более 50 человек: руководители электросетевых и энергетических компаний, ректоры отраслевых университетов, специалисты научно-исследовательских и проектных организаций, разработчики и производители электротехнического оборудования, конструкций и материалов, научные сотрудники НИУ «МЭИ».

В своих докладах эксперты обсуждали вопросы устойчивого развития электроэнергетики, низкоуглеродные способы генерации, экологию и кибербезопасность, тарифное регулирование, а также проблемы импортозамещения в условиях внешних санкций.

«В настоящее время в России в отличие от западных стран сформировался здравый и практический взгляд на развитие новых видов энергии и перспективных энергоносителей. Нам надо продолжать развивать и осваивать ВИЭ, но их внедрение должно быть экономически обоснованным, чтобы быть использованным в интересах национальной экономики, чтобы электроэнергия и тепло были доступны конечному потребителю. Основные цели ESG повестки — энергоэффективность и снижение углеродного следа — также не теряют своей актуальности, и мы продолжаем активно заниматься этой тематикой, в том числе в рамках реализации программы «Приоритет-2030», — подвёл итоги круглого стола ректор НИУ «МЭИ» и президент НП «НТС EЭС» Николай Рогалев.

 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» является подведомственной организацией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергетики. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов и аспирантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук. 

Входит в ТОП-20 ведущих российских вузов по версии Forbes (2021).

НИУ «МЭИ» входит в ТОП-10 технических вузов по уровню зарплат молодых специалистов (данные исследования SuperJob.Ru, 2021)

В 2020 г. НИУ «МЭИ» прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).

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Источник: НИУ "МЭИ"

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