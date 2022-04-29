Предприятия Саратовской области вложат 100,3 млрд рублей в развитие электроэнергетики в 2023-2027 годах. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального министерства промышленности и энергетики.

"Постановлением губернатора Саратовской области [Валерия Радаева] от 29 апреля 2022 года № 146 утверждены схема и программа перспективного развития электроэнергетики на 2023-2027 годы. Прогнозно, финансирование мероприятий программы на 2022-2027 годы составит 100,3 млрд рублей. Реализация предусмотрена за счет собственных средств предприятий", - говорится в сообщении ведомства.

Так, до 2027 года планируется модернизация 13 гидроагрегатов Саратовской ГЭС, будет улучшена безопасность энергоблоков Балаковской атомной станции. На Дергачевской солнечной электростанции будут построены вторая и третья очереди. Помимо этого, будут введены новые генерирующие мощности на 302,9 МВт, а также построено и обновлено 50 км высоковольтных линий электропередачи.

На данный момент 69% электроэнергии, производимой в регионе, поставляются в соседние регионы. Так, из 42 162 млн кВт ч за пределы регионы поставлено 30 000 млн кВт ч, уточнили в министерстве.