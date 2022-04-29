Решением Совета директоров компании на должность Генерального директора ПАО «Энел Россия» назначена Жанна Игоревна Седова, занимавшая ранее пост Директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям. Данные изменения вступают в силу с 1 мая 2022 г.

Стефан Звегинцов, возглавивший компанию два года назад, покидает этот пост и продолжит свою карьеру в периметре Группы Enel. Г-н Звегинцов стоял у истоков создания российского подразделения итальянской Enel в России, возглавлял московское представительство Группы с 2000 по 2007 г. В этот период был заключен договор на доверительное управление Северо-Западной ТЭЦ в г. Санкт-Петербурге, были приобретены доли в ОАО «ОГК-5» (позже переименовано в ОАО «Энел ОГК-5», в настоящее время – ПАО «Энел Россия»), ООО «Русэнергосбыт» и ООО «Северэнергия». С 2008 по 2010 г. Стефан Звегинцов возглавлял российский дивизион по разведке и добыче углеводородов Enel. Начиная с 2013 г. и до его назначения на должность Генерального директора г-н Звегинцов регулярно входил в состав совета директоров компании, в частности выступал в роли его Председателя. Также г-н Звегинцов занимал ключевые управленческие должности в ПАО «Энел Россия», включая должность Заместителя генерального директора – Директора по персоналу и организационному развитию с 2018 по 2020 г.

За время своего пребывания в России г-н Звегинцов способствовал внедрению и реализации крупных инвестиционных проектов, развитию компании в сторону новых технологий и международных практик, он также активно поддерживал передовые энергетические тренды, в частности возобновляемую энергетику.

Жанна Игоревна Седова работает в компании с 2010 г. В 1995 г. закончила с отличием Пермский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Ее трудовой путь юриста начался в 1993 г. в сфере банковской деятельности и международного строительного подряда, с 2003 г. начала работать в сфере электроэнергетики. Имеет кандидатскую научную степень и является доцентом кафедры международного права Российского государственного университета правосудия. Кроме того, Жанна Игоревна Седова занимает пост Председателя комиссии по энергетическому праву Московского отделения Ассоциации юристов России, является членом Научно-консультативного Совета по международному праву при Минюсте России, а также членом Секции по вопросам законодательного обеспечения электроэнергетики и комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (когенерации) Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по энергетике.

Кандидатура Жанны Игоревны Седовой была ранее включена в состав кадрового резерва на ключевые управленческие должности в рамках регулярного процесса планирования преемственности.

Благодаря внедряемой стратегии устойчивого развития человеческого капитала, основанной на развитии талантов каждого сотрудника, компания демонстрирует готовность к ротации менеджерских кадров, позволяющей в полной мере обеспечивать безопасное и надежное функционирование всех генерирующих объектов, эффективную работу и развитие организации как ответственного бизнеса и работодателя.

О компании ПАО «Энел Россия»

ПАО «Энел Россия» входит в Группу Enel. Производственными филиалами ПАО «Энел Россия» являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность Общества составляет 5 739,9 МВт по выработке электроэнергии и 1 927 Гкал/ч по выработке тепла. После ввода в эксплуатацию Азовской ВЭС (90 МВт) ПАО «Энел Россия» продолжает реализацию проекта Кольской ВЭС (201 МВт) в сфере ветрогенерации. Уставный капитал ПАО «Энел Россия» составляет 35 371 898 370 рублей и разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. Доля Enel SpA в уставном капитале компании – 56,43%, UROC Limited – 7,4%, РФПИ Управление Инвестициями-8 – 5,54%, доля прочих миноритарных акционеров – 30,63%. Акции ПАО «Энел Россия» включены в котировальный список первого уровня ПАО «Московская биржа». Компания была зарегистрирована в г. Екатеринбурге 27 октября 2004 г. под наименованием ОАО «ОГК-5». 7 июля 2009 года решением Годового общего собрания акционеров Общество переименовано в ОАО «Энел ОГК-5», а 8 августа 2014 года ИФНС России зарегистрировала новую версию устава компании с фирменным наименованием ОАО «Энел Россия». 25 июня 2015 года компания сменила свою организационно-правовую форму и была переименована в ПАО «Энел Россия».