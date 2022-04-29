Нижний Новгород получит 35 млрд рублей в течение трех лет на продление метро до станции «Сенная». Дума Нижнего Новгорода одобрила внесение изменений в городской бюджет.



В пресс-службе Думы сообщили, что доходы и расходы города на 2022 год увеличены за счет межбюджетных трансфертов на 12 млрд 653 млн рублей. Средства будут направлены на продление Автозаводской линии метрополитена. В плановом бюджете города на 2023 год на эти цели предлагается предусмотреть 12 млрд 270 млн рублей, а в 2024 году – 10 млрд 319 млн рублей.



Общая стоимость муниципального контракта на проектирование и строительство двух новых станций и продление линии метрополитена составляет 35,5 млрд рублей. Контракт заключен с АО «Моспроект-3». Построить новую линию метро протяженностью 3,2 км планируется до конца 2025 года.



С учетом внесенных изменений доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2022 году составят 63,6 млрд рублей, расходы – 64,8 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 1,1 млрд рублей.

Фото: metronn.ru