 
Инвестиции (проекты)

Нижний Новгород за три года получит 35 млрд рублей на строительство метро

Нижний Новгород за три года получит 35 млрд рублей на строительство метро

29 апреля 2022, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО
Отрасль: Строительство 
Источник: РБК

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
249

Нижний Новгород получит 35 млрд рублей в течение трех лет на продление метро до станции «Сенная». Дума Нижнего Новгорода одобрила внесение изменений в городской бюджет.

В пресс-службе Думы сообщили, что доходы и расходы города на 2022 год увеличены за счет межбюджетных трансфертов на 12 млрд 653 млн рублей. Средства будут направлены на продление Автозаводской линии метрополитена. В плановом бюджете города на 2023 год на эти цели предлагается предусмотреть 12 млрд 270 млн рублей, а в 2024 году – 10 млрд 319 млн рублей.

Общая стоимость муниципального контракта на проектирование и строительство двух новых станций и продление линии метрополитена составляет 35,5 млрд рублей. Контракт заключен с АО «Моспроект-3». Построить новую линию метро протяженностью 3,2 км планируется до конца 2025 года.

С учетом внесенных изменений доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2022 году составят 63,6 млрд рублей, расходы – 64,8 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 1,1 млрд рублей.

Фото: metronn.ru

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РБК

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Композитный дивизион Росатома UMATEX открывает новое направление – защитные полимерные покрытия 29.04.2022
Композитный дивизион Росатома UMATEX открывает новое направление – защитные полимерные покрытия
В Воронежской области на средства ИБК реализуется проект особой экономической зоны 29.04.2022
В Воронежской области на средства ИБК реализуется проект особой экономической зоны "Центр"
В Татарстане создадут авиационный кластер на базе ОЭЗ 29.04.2022
В Татарстане создадут авиационный кластер на базе ОЭЗ "Алабуга"
В электроэнергетику Саратовской области до 2027 года инвестируют свыше 100 млрд рублей 29.04.2022
В электроэнергетику Саратовской области до 2027 года инвестируют свыше 100 млрд рублей
Эта новость часть сюжета Московский метрополитен
Другие новости сюжета:
07.12.2021
Путин по видеосвязи дал старт движению на новых станциях БКЛ московского метро
14.03.2022
Андрей Бочкарёв: началась подготовка к строительству станции метро "Суворовская" Кольцевой линии
10.02.2022
Красноярский край возьмет инфраструктурный кредит в 89 млрд рублей на строительство метро
09.09.2016
Руководство ГУП "Московский метрополитен" благодарит МРСК Центра за организацию презентации методологических и информационных подходов компании по управлению производственными фондами
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно