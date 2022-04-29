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"Россети" обеспечили энергоснабжение крупнейшего угольного проекта России

Россети обеспечили энергоснабжение крупнейшего угольного проекта России

29 апреля 2022, 14:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, ЯКУТИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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Компания "Россети ФСК ЕЭС" (входит в группу "Россети") обеспечила энергоснабжение Инаглинского горно-обогатительного комплекса (ГОК) в Якутии - крупнейшего угольного проекта России. Инвестиции составили порядка 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении холдинга.

В частности, компания построила высокоавтоматизированную подстанцию "Налдинская" и две воздушные линии электропередачи общей протяженностью 14 км для подключения ГОК к магистральным сетям.

Четыре силовых трансформатора подстанции оснащены интеллектуальной системой мониторинга, контролирующей ключевые параметры работы в режиме реального времени. Более того, объект оборудован микропроцессорными защитами и средствами автоматизации, позволяющими реализовать технологию дистанционного управления. При строительстве было использовано оборудование преимущественно российского производства.

В компании добавили, что на открытое распредустройство подстанции были заведены заходы от действующей ЛЭП, выдающей мощность крупнейшей электростанции региона - Нерюнгринской ГРЭС, а коммутационное оборудование распредустройств размещено в закрытых помещениях для защиты от погодных факторов.

Инаглинский горно-обогатительный комплекс строит группа компаний "Колмар". Проект предполагает добычу угля на Чульмаканском и Верхне-Талуминском месторождениях и его обогащение на предприятии мощностью 14 млн тонн в год.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети центр", "Россети центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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