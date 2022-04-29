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В Воронежской области на средства ИБК реализуется проект особой экономической зоны "Центр"

В Воронежской области на средства ИБК реализуется проект особой экономической зоны Центр

29 апреля 2022, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ОЭЗ ЦЕНТР
Отрасль: Строительство 
Источник: Минстрой России

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В Новоусманском районе Воронежской области реализуется проект особой экономической зоны «Центр» с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита общим объемом более 1 млрд рублей. На эти средства будут построены таможенный терминал, инженерные сети и коммуникации по водоснабжению, электроснабжению, видеонаблюдению и электроосвещению.

Общий объем инвестиций на реализацию проекта составляет 2,6 млрд рублей, из них средств инфраструктурных кредитов - более 1 млрд рублей. На средства ИБК будут возведены таможенный терминал площадью 1 790 кв. м, распределительная подстанция мощностью 10 МВт, кабельные линии протяженностью 3,7 км, станция водоподготовки с объемом водоснабжения 2000 куб. м в сутки, разворотная площадка и автомобильная стоянка с асфальтобетонным покрытием на общей площади 1,7 га, сеть электроосвещения протяженностью 9,3 км, железнодорожные объекты, система видеонаблюдения.

Общая площадь особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Центр" составляет 220 га. Для размещения резидентов предусмотрено 168 га, для создания объектов инфраструктуры - 52 га. Реализовать проект планируют в ближайшие два года.

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Источник: Минстрой России

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