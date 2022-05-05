5 мая 2022 года подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» заключило госконтракт на проведение капремонта участка км 572 – км 578, который на данный момент находится в ненормативном состоянии.

Работы включают замену дорожного основания с устройством асфальтобетонного покрытия, установку линии наружного освещения протяженностью 5,4 км, пяти светофорных объектов и пешеходного ограждения. Кроме того, в порядок приведут систему водоотведения, обустроят 10 автобусных остановок и тротуары.

Трасса «Вилюй» стала федеральной в 2007 году. Однако указанный участок до недавних пор оставался в собственности МО «Город Вилюйск». Благодаря совместной работе ФКУ Упрдор «Вилюй» и Правительства Республики Саха (Якутия) в январе 2020 года объект получил федеральный статус. В короткие сроки дорожники подготовили проектно-сметную документацию и прошли государственную экспертизу.

В октябре 2023 года – по окончании всех работ – участок федеральной трассы А-331 в черте города Вилюйска протяженностью 6,2 км будет соответствовать всем современным требованиям, что позволит обеспечить безопасный и комфортный проезд в границах административного центра Вилюйского улуса.

***В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Вилюй» находятся две федеральные трассы: А-331 «Вилюй» (п. Верхнемарково – п. Таас-Юрях – г. Мирный – г. Якутск) и Р-504 «Колыма» от Якутска до границы с Магаданской областью. Их общая протяженность составляет 3302 км.