Власти Ленинградской области зарезервировали 13 земельных участков для строительства станции метро "Кудрово" и электродепо "Правобережное". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Участки зарезервированы на три года для проведения работ по участку Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" со строительством электродепо "Правобережное", - говорится в сообщении. Общая площадь участков - около 500 тыс. кв. м.

Ранее на совместном заседании правительств двух регионов власти Петербурга сообщили, что город начнет финансирование строительства станции и электродепо "Правобережное" в Кудрово с 2023 года. Из городского бюджета на строительство этих объектов планируется выделить 37,75 млрд рублей, всего на стройку необходимо 73,43 млрд рублей. Приступить к строительству также планируется в 2023 году, закончить его - в 2029 году.

В июле 2021 года на совещании по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла президент РФ Владимир Путин поручил правительству России совместно с властями Петербурга и области подготовить предложения по развитию метрополитена в Петербурге в 2022-2026 годах и по строительству станции "Кудрово" и электродепо "Правобережное" в Ленинградской области.