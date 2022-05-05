 
Цифровая революция

"Россети ФСК ЕЭС" внедрила в магистральном комплексе Поволжья современные цифровые системы передачи информации

Россети ФСК ЕЭС внедрила в магистральном комплексе Поволжья современные цифровые системы передачи информации

5 мая 2022, 16:15
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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Завершена прокладка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на 8 участках ЛЭП 220 кВ протяженностью 545 км и оснащены современным цифровым оборудованием 24 питающих центра в Поволжье. Проект «Россети ФСК ЕЭС» позволил повысить наблюдаемость сетевой инфраструктуры Самарской, Саратовской и Пензенской областей, эффективность технологического управления и надежность связей между энергосистемами Волги и Центра.

В ходе работ выполнено оснащение подстанций цифровыми системами передачи информации (ЦСПИ), строительство волоконно-оптических линий связи. На объектах установили оборудование со спектральным уплотнением, позволяющее передать через оптическое волокно максимально возможный объём данных и эффективно использовать имеющиеся оптические волокна в кабеле.  

Новые участки ВОЛС проходят по магистральным линиям электропередачи, которые задействованы в электроснабжении территорий с населением 6,7 млн человек. Они обеспечивают выдачу мощности ключевым объектам генерации Поволжья. В числе потребителей – объекты РЖД, ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром». 
 
Также в рамках проекта внедрена инновационная отечественная разработка – оптическая автоматизированная информационная система контроля гололедной нагрузки. Она позволяет дистанционно контролировать гололедную нагрузку на ЛЭП с использованием в качестве датчика оптического волокна, без размещения на опорах ЛЭП активного оборудования, требующего внешнего электропитания.

Общая протяженность ВОЛС в магистральных сетях Поволжья достигла 4 500 км. Цифровой связью обеспечено 85% всех энергообъектов. До конца 2022 года планируется строительство еще 313 км ВОЛС и оснащение цифровым оборудованием четырех подстанций 220-500 кВ в Нижегородской области и Республике Мордовия.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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