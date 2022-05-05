Компания «Россети Ленэнерго» продлевает акцию «Зеленый коридор» по легализации волоконно-оптических линий связи, размещенных на воздушных линиях электропередачи компании без оформления необходимых правоустанавливающих документов. Акция продлится до 31 августа 2022 года.

Операторы связи могут произвести сверку фактически размещенных ВОЛС на объектах «Россети Ленэнерго» и оформить с компанией договорные отношения без демонтажа существующих линий связи.

Для этого необходимо направить обращение в «Россети Ленэнерго» по адресу vols@lenenergo.ru, указать наименование организации, контактные данные, топологию размещенной линии и приложить соответствующую техническую документацию.

На сегодняшний день специалистами «Россети Ленэнерго» проведены переговоры и совместная инвентаризация с более чем 20 операторами связи. Выявлено порядка 19 тысяч опор воздушных линий с незаконно размещенными на них ВОЛС. Между «Россети Ленэнерго» и операторами связи заключены необходимые договоры - по новым тарифам, утвержденным компанией в конце прошлого года.

Напомним, акция «Зеленый коридор» была анонсирована в конце прошлого года (https://rosseti-lenenergo.ru/press/lenenergo/131505.html).

В отношении ВОЛС, не легализованных в рамках акции «Зеленый коридор», будут применены нормы гражданского законодательства. В частности, предусмотрена претензионно-исковая работа по взысканию платы за пользование имуществом сетевой организации без оформления необходимых договорных отношений, а также демонтаж незаконных ВОЛС.

С более подробной информацией об оказании услуг по размещению ВОЛС на воздушных линиях электропередачи и полным перечнем новых тарифов можно ознакомиться по ссылке: https://extraservices.lenenergo.ru/legalization.\

Сегодня под размещение ВОЛС могут быть использованы более 49 тысяч км воздушных линий и свыше 800 тысяч опор, находящихся в собственности «Россети Ленэнерго».