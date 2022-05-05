«Россети Московский регион» завершили строительно-монтажные работы по присоединению подстанции 220 кВ «Хованская» в ТиНАО к сети 110 кВ. Это позволит повысить надежность и качество энергоснабжения и обеспечить возможность для подключения к энергетической инфраструктуре новых потребителей.

Специалисты компании осуществили прокладку кабельного участка от подстанции 220 кВ «Хованская» до переходного пункта №97, а также последующее деление двух существующих кабельно-воздушных линий 110 кВ «Лесная – Летово» и «Летово – Марьино» на части с образованием четырёх вновь построенных кабельных линий, соединив таким образом два крупных питающих центра - «Десна» и «Хованская». Общая длина линий составляет более 3,6 км.

Подстанция «Хованская», открытая в 2019 году при участии министра энергетики РФ Александра Новака и мэра Москвы Сергея Собянина, стала самым крупным питающим центром Новой Москвы — ее установленная трансформаторная мощность (700 МВА) составляет половину всех существующих на территории мощностей. Энергообъект жизненно необходим для комплексного развития ТиНАО — подстанция питает крупнейшую больницу Москвы в Коммунарке, без нее было бы невозможно строительство ветки метрополитена в Троицк.

«Строительство кабельных заходов на ПС 220 кВ «Хованская» повысит надёжность и качество электроснабжения потребителей, обеспечит перспективное развитие существующей электрической сети и дополнительные возможности для развития территорий. Это позволит подключать к сетям новых потребителей на территории ТиНАО, среди которых новые крупные жилые комплексы и масса объектов социально значимой инфраструктуры, – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Московский регион» Дмитрий Гвоздев.

Отметим, что все использованное оборудование для присоединения к сети 110 кВ подстанции «Хованская» – отечественного производителя. Для выполнения кабельных заходов применялись силовой кабель, муфты, кабельная арматура и другие комплектующие, произведенные на московском заводе ООО «Эстралин ПС». По своим техническим и эксплуатационным характеристикам оборудование в полной мере отвечает современным стандартам качества и показателям надежности.

При строительстве подстанции также было использовано преимущественно (более 95%) отечественное оборудование. Все первичное и вторичное оборудование за исключением устройств диагностики силовых трансформаторов и выключателей 110,220 кВ — отечественного производства: это выключатели, силовые трансформаторы, устройства вторичной коммутации и т.д.

Инвестиции «Россети Московский регион» в строительство кабельных линий составили более 650 млн рублей.

Трасса линий проходит через насыщенные коммуникациям зоны, а также пересекает важный съезд с Калужского шоссе с плотным автомобильным трафиком, поэтому специалисты на ряде участков применяли бестраншейный метод горизонтально-направленного бурения. Для строительства использовался кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) с медной жилой и сечением, обеспечивающими увеличение пропускной способности линии электропередачи, что в перспективе повышает надежность электроснабжения потребителей поселений ТиНАО. Применение более экологичного СПЭ повышает безопасность эксплуатации оборудования за счёт меньшего воздействия на оболочку кабеля негативных факторов окружающей среды и в дальнейшем исключает проведение регулярных земляных работ.