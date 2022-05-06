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EnBW и Немецкий аэрокосмический центр изучают возможность использования дронов для обслуживания шельфовых ветропарков

EnBW и Немецкий аэрокосмический центр изучают возможность использования дронов для обслуживания шельфовых ветропарков

6 мая 2022, 13:30
Рубрика: За рубежом
Метки: ГЕРМАНИЯ, ВЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Немецкая энергетическая компания EnBW и Немецкий аэрокосмический центр запустили исследовательский проект по использованию грузовых и пассажирских дронов для обслуживания шельфовых ветровых электростанций.

По мнению EnBW, применение грузовых дронов для перевозки инструментов и материалов непосредственно на вершину 100-метровой ветровой турбины позволит отказаться от использования специальных кранов. А применение пассажирских дронов для доставки специалистов для обслуживания ветровых турбин на объекты избавит обслуживающий персонал от двухнедельных смен с ночевками в открытом море.

В рамках трехлетнего проекта, финансируемого Федеральным министерством экономики и защиты климата Германии, EnBW и DLR рассмотрят возможность модернизации шельфовых ветропарков в целях использования для их технического обслуживания транспортных дронов в дополнение к вертолетам и морским судам.

По словам Йонаса Янке – руководителя проекта и специалиста по шельфовой энергетике в EnBW, требуется рассмотреть ряд вопросов, а именно: как должны быть оборудованы шельфовые ВЭС, чтобы можно было использовать дроны, как может выглядеть платформа для посадки дронов, как должен быть спроектирован транспортный контейнер и как могут выглядеть коммуникационные интерфейсы.

Исследовательский проект также направлен на изучение правовой базы для эксплуатации транспортных дронов на шельфовых ВЭС и выявление любых еще не раскрытых правовых аспектов такого применения дронов или противоречий с существующей нормативно-правовой базой.

Ученые из DLR определят рамочные условия для эксплуатации дронов в условиях шельфовых ветропарков и проведут эксперименты с принадлежащим DLR дроном в условиях наземного ветропарка. Параллельно разрабатывается модель работы дронов в шельфовой зоне, которая тщательно изучается на симуляторах.

Информационно-аналитический ресурс Offshore Wind

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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