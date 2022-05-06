ОКЛ подкаст #1. Зачем нужны ОКЛ? Кто это придумал?
6 мая 2022, 13:30
Рубрика: За рубежом
Метки: ГЕРМАНИЯ, ВЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "СО ЕЭС"
Немецкая энергетическая компания EnBW и Немецкий аэрокосмический центр запустили исследовательский проект по использованию грузовых и пассажирских дронов для обслуживания шельфовых ветровых электростанций.
По мнению EnBW, применение грузовых дронов для перевозки инструментов и материалов непосредственно на вершину 100-метровой ветровой турбины позволит отказаться от использования специальных кранов. А применение пассажирских дронов для доставки специалистов для обслуживания ветровых турбин на объекты избавит обслуживающий персонал от двухнедельных смен с ночевками в открытом море.
В рамках трехлетнего проекта, финансируемого Федеральным министерством экономики и защиты климата Германии, EnBW и DLR рассмотрят возможность модернизации шельфовых ветропарков в целях использования для их технического обслуживания транспортных дронов в дополнение к вертолетам и морским судам.
По словам Йонаса Янке – руководителя проекта и специалиста по шельфовой энергетике в EnBW, требуется рассмотреть ряд вопросов, а именно: как должны быть оборудованы шельфовые ВЭС, чтобы можно было использовать дроны, как может выглядеть платформа для посадки дронов, как должен быть спроектирован транспортный контейнер и как могут выглядеть коммуникационные интерфейсы.
Исследовательский проект также направлен на изучение правовой базы для эксплуатации транспортных дронов на шельфовых ВЭС и выявление любых еще не раскрытых правовых аспектов такого применения дронов или противоречий с существующей нормативно-правовой базой.
Ученые из DLR определят рамочные условия для эксплуатации дронов в условиях шельфовых ветропарков и проведут эксперименты с принадлежащим DLR дроном в условиях наземного ветропарка. Параллельно разрабатывается модель работы дронов в шельфовой зоне, которая тщательно изучается на симуляторах.
Информационно-аналитический ресурс Offshore Wind
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