Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил программу развития электроэнергетики Свердловской области до 2027 года. Долгосрочное планирование позволит обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение региона, сформировать стабильные и благоприятные условия для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики.

Общий объём средств электросетевых компаний на реализацию инвестиционных мероприятий до 2027 года – 5 млрд рублей.

«В рамках программы планируется проведение модернизации генерирующих мощностей на Рефтинской и Среднеуральской ГРЭС, в результате чего планируется увеличение установленной мощности этих станций суммарно на 70 МВт. Предусмотрена реконструкция 19 подстанций 110 кВ и выше, строительство одной новой подстанции 110 кВ, а также строительство и реконструкция линий электропередачи общей протяженностью более 114 км, а также строительство и реконструкция трансформаторных подстанций 35 кВ и ниже для улучшения качества электроснабжения на территории Белоярского, Сысертского, Каменского, Нижнетуринского, Кировградского, Невьянского и Богдановичского городских округов, Богдановича, Ревды, Слободо-Туринского муниципального района и Екатеринбурга», – рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Он напомнил, что баланс электрической энергии и мощности в Свердловской области остается избыточным, поэтому в регионе не предусмотрен ввод новых масштабных электромощностей.

Министр также напомнил, что по итогам реализации предыдущих программ развития электроэнергетики региона выполнена большая работа по обновлению и омоложению генерирующего комплекса. Так, с 2010 года введено более 3,3 ГВт новых генерирующих мощностей, преимущественно на базе парогазового оборудования, отличающего высокими экономическими и экологическими показателями. Это позволило решить одну из глобальных проблем – высокую степень физического износа энергетического оборудования, и как следствие высокие удельные расходы топлива на производство электрической энергии. В результате доля электростанций, выработавших свой парковый ресурс, снизилась с 20% до 4-5%.

В 2021 году наблюдался восстановительный рост электропотребления на территории Свердловской области, который составил 4 %. В 2021 году потребление электрической энергии увеличилось относительно уровня 2020 года на 1657,5 млн. кВт.ч и составило 43 млрд. кВт.ч.

Производство электрической энергии в энергосистеме Свердловской области в 2021 году увеличилось относительно уровня 2020 года на 0,26 млрд. кВт.ч и составило 56,67 млрд. кВт.ч.