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Новые инвестиции компании Üntel Kablo обеспечивают высокое качество кабельных изделий

Новые инвестиции компании Üntel Kablo обеспечивают высокое качество кабельных изделий

6 мая 2022, 09:00
Рубрика: За рубежом
Метки: Untel Kablo, ТУРЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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В последние несколько лет наш мир столкнулся с серьёзными глобальными проблемами, а именно: с пандемией Covid-19, политическим кризисом, торговыми войнами и международными войнами – все они отрицательно сказались на каналах поставок. Из-за последних геополитических и торговых проблем некоторые компании вывели свои системы поставок из Китая, а теперь и из России. Всё это очень сложные аспекты нынешней ситуации, в которой оказался сейчас наш мир. С другой стороны, также возникают преимущества для некоторых стран и компаний.

Не будет ошибкой отметить, что кабельная промышленность по всему миру достаточно успешно справляется с ситуацией. Многие кабельные производители удовлетворены растущим спросом, и уважаемый турецкий производитель кабельных изделий, компания Üntel Kablo, которая отметила в 2022 году свою 50-ю годовщину, не является исключением. У компании сохраняется хорошее финансовое положение в эти трудные времена, она произвела ряд некоторых ключевых инвестиций в свои кабельные предприятия, оборудование, персонал, работы по важнейшей сертификации и стандартизации качества.

Компания Üntel Kablo, имеющая производственные мощности в провинции Коджаэли (Kocaeli) на северо-западе Турции, обладает многолетним опытом в производстве кабелей с резиновой изоляцией и кабелей специального назначения, начиная с момента своего основания 50 лет тому назад. После переезда на новое производственное предприятие в 2010 году компания продолжает производить крупные капиталовложения в оборудование и новые технологии.

Для увеличения своих производственных возможностей компания Üntel Kablo планирует построить вторую очередь своего кабельного завода, после того как будут получены все необходимые разрешения на проведение работ по планированию и строительству.

Более того, компания планирует летом 2022 года дополнительно установить новую наклонную линию непрерывной вулканизации для производства кабелей с резиновой изоляцией для того, чтобы помочь в удовлетворении спроса на эти кабели и сократить сроки выполнения заказов для своих партнёров и конечных потребителей – всё это хорошие новости для кабельной отрасли.

Оборудование для расширения производственных мощностей кабельного завода приобретается у ведущих мировых производителей кабельного оборудования для обеспечения высокого уровня качества готовых кабельных изделий. Кроме того, в целях поддержания качества кабельной продукции компания создала свою команду из квалифицированных сотрудников как на производстве, так и в отделах по обслуживанию – это гарантирует укрепление уже признанной репутации среди партнёров из различных отраслей промышленности по всему миру.

На новом оборудовании будут производиться новые группы изделий, а основанием для этого служат последние инвестиции компании Üntel Kablo в новый научно-исследовательский центр и команду высококвалифицированных специалистов, которые упорно трудятся и выполняют интенсивные исследования, испытания и контроль качества, для того чтобы развивать и выходить на новые глобальные рынки с вертикальной структурой. Непрерывные инвестиции в работы по сертификации и получение разрешений от ведущих органов по сертификации и стандартизации обеспечивают удовлетворённость партнёров и конечных потребителей.

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Источник: RusCable.Ru

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