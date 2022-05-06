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О нарушении электроснабжения в Свердловской области

Минэнерго России держит на контроле ситуацию с энергоснабжением потребителей в Свердловской области, где из-за непогоды происходят отключения в электросетях.

6 мая с 3:00 мск из-за дождя, мокрого снега и ветра происходят отключения в распределительных сетях 6-35 кВ (ДЗО ПАО «Россети» – ОАО «МРСК Урала»; АО «Облкоммунэнерго» ).

По данным на 12:00 без электроснабжения остаются около 50,8 тысячи человек. Мощность отключённых потребителей – 35,5 МВт.

Восстановительные работы ведут 130 бригад (349 специалистов и 130 единиц техники).

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Источник: Министерство энергетики России

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