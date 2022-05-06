Руководители и специалисты ФГБОУ «Казанский государственный энергетический университет» (КГЭУ) посетили с рабочим визитом Филиал АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана, осуществляющий оперативно-диспетчерское управление объектами электроэнергетики на территории Республики Татарстан.

Встреча состоялась по инициативе руководства КГЭУ в целях дальнейшего укрепления сотрудничества между крупнейшим отраслевым вузом республики и Системным оператором. В мероприятии приняли участие руководители и специалисты КГЭУ и руководители РДУ Татарстана.

В рамках визита делегация университета ознакомилась с организацией оперативно-диспетчерского управления энергосистемой Татарстана и историей развития электроэнергетического комплекса республики за последнее десятилетие, а также с внедряемыми в процесс управления региональной энергосистемой инновационными технологиями. Представители РДУ Татарстана подробно рассказали о внедрении в региональной энергосистеме и ЕЭС России в целом современных технологий дистанционного управления электросетевым оборудованием и устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), технологии управления спросом розничных потребителей (ЦЗСП), системе мониторинга переходных режимов (СМПР), о перспективах развития этих технологий и эффекте от их применения.

Директор РДУ Татарстана Андрей Большаков подробно остановился на ведущейся в настоящее время работе по организации информационного обмена с АО «Сетевая компания» на базе международных стандартов CIM (общая информационная модель, Common Information Model) и планах внедрения на объектах генерации региона цифровой системы автоматического доведения заданий плановой мощности до электростанций (СДПМ).

Представителей КГЭУ ознакомили с нормативно-правовыми актами, разработанными с 2018 года в развитие Правил технологического функционирования электроэнергетических систем. Руководство РДУ подчеркнуло важность изучения положений нормативной базы электроэнергетики в учебном процессе при подготовке будущих энергетиков.

В ходе экскурсии по диспетчерскому центру Андрей Большаков рассказал об основных показателях работы энергосистемы Республики Татарстан, ее роли в Объединенной энергосистеме Средней Волги и ЕЭС России, особенностях функционирования и связях с энергосистемами соседних регионов. Гости ознакомились с современными средствами обработки и визуализации информации, а также смогли понаблюдать за работой диспетчерского персонала.

На проведенном круглом столе стороны подтвердили заинтересованность в сохранении и развитии дальнейшего долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между КГЭУ и РДУ Татарстана. В настоящее время по договору с АО «СО ЕЭС» университет готовит будущих энергетиков по дополнительной профессиональной программе Системного оператора «Управление режимами электроэнергетических систем».