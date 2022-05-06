 
Встречи

Преподаватели Казанского государственного энергетического университета посетили РДУ Татарстана

Преподаватели Казанского государственного энергетического университета посетили РДУ Татарстана

6 мая 2022, 15:59
Рубрика: Встречи
Метки: СО ЕЭС, РДУ ТАТАРСТАНА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
392

Руководители и специалисты ФГБОУ «Казанский государственный энергетический университет» (КГЭУ) посетили с рабочим визитом Филиал АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана, осуществляющий оперативно-диспетчерское управление объектами электроэнергетики на территории Республики Татарстан.

Встреча состоялась по инициативе руководства КГЭУ в целях дальнейшего укрепления сотрудничества между крупнейшим отраслевым вузом республики и Системным оператором. В мероприятии приняли участие руководители и специалисты КГЭУ и руководители РДУ Татарстана.

В рамках визита делегация университета ознакомилась с организацией оперативно-диспетчерского управления энергосистемой Татарстана и историей развития электроэнергетического комплекса республики за последнее десятилетие, а также с внедряемыми в процесс управления региональной энергосистемой инновационными технологиями. Представители РДУ Татарстана подробно рассказали о внедрении в региональной энергосистеме и ЕЭС России в целом современных технологий дистанционного управления электросетевым оборудованием и устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), технологии управления спросом розничных потребителей (ЦЗСП), системе мониторинга переходных режимов (СМПР), о перспективах развития этих технологий и эффекте от их применения.

Директор РДУ Татарстана Андрей Большаков подробно остановился на ведущейся в настоящее время работе по организации информационного обмена с АО «Сетевая компания» на базе международных стандартов CIM (общая информационная модель, Common Information Model) и планах внедрения на объектах генерации региона цифровой системы автоматического доведения заданий плановой мощности до электростанций (СДПМ).

Представителей КГЭУ ознакомили с нормативно-правовыми актами, разработанными с 2018 года в развитие Правил технологического функционирования электроэнергетических систем. Руководство РДУ подчеркнуло важность изучения положений нормативной базы электроэнергетики в учебном процессе при подготовке будущих энергетиков.

В ходе экскурсии по диспетчерскому центру Андрей Большаков рассказал об основных показателях работы энергосистемы Республики Татарстан, ее роли в Объединенной энергосистеме Средней Волги и ЕЭС России, особенностях функционирования и связях с энергосистемами соседних регионов. Гости ознакомились с современными средствами обработки и визуализации информации, а также смогли понаблюдать за работой диспетчерского персонала.

На проведенном круглом столе стороны подтвердили заинтересованность в сохранении и развитии дальнейшего долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между КГЭУ и РДУ Татарстана. В настоящее время по договору с АО «СО ЕЭС» университет готовит будущих энергетиков по дополнительной профессиональной программе Системного оператора «Управление режимами электроэнергетических систем».

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Встречи
Энергетики поделились планами развития распределительного электросетевого комплекса на юге края 06.05.2022
Энергетики поделились планами развития распределительного электросетевого комплекса на юге края
В Доме Правительства РТ состоялось заседание Совета директоров АО 06.05.2022
В Доме Правительства РТ состоялось заседание Совета директоров АО "Сетевая компания" под председател...
Александр Новак провёл 28-ю министерскую встречу стран ОПЕК и не-ОПЕК 06.05.2022
Александр Новак провёл 28-ю министерскую встречу стран ОПЕК и не-ОПЕК
В Саранске обсудили развитие электроэнергетики Мордовии на ближайшие пять лет 05.05.2022
В Саранске обсудили развитие электроэнергетики Мордовии на ближайшие пять лет

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно