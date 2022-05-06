В Анапе планируют построить гостиницу на 800 мест

В 2023 году ООО «ПСБ Бизнес» намерено приступить к строительству четырехзвездочного отеля в Анапе на 800 мест. Объект расположится на пересечении Пионерского проспекта и ул. Железнодорожной. Объем инвестиций не раскрывается. Эксперты отмечают, что строительство гостиницы с таким номерным фондом обойдется в 8 млрд руб. Этот проект станет одним из крупнейших на гостиничном рынке Краснодарского края.

Московская компания «ПСБ Бизнес» построит в Анапе четырехзвездочный отель. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта. Реализацию инвестпроекта в рамках рабочей встречи в городской администрации обсудили руководитель «ПСБ Бизнес» Сергей Ерин, вице-губернатор Александр Руппель и мэр Анапы Василий Швец.

Проект предусматривает строительство на пересечении Пионерского проспекта и ул. Железнодорожной гостиничного комплекса из шести корпусов, который включит порядка 800 номеров. Также здесь будет три бассейна, спортивная инфраструктура, пешеходные бульвары, конференц-зал, озеленение. Строительство гостиничного комплекса планируется начать уже в 2023 году. Стоимость проекта не разглашается.

«В прошлом году мы приняли новый генплан Анапы, в котором сократили площадь многоквартирной жилой застройки почти в пять раз, а для курортного строительства увеличили практически в четыре раза»,— отметил на встрече Александр Руппель.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ПСБ-Бизнес» зарегистрировано в Москве в 2013 году и занимается гостиничной деятельностью; 2021 год общество закончило с убытком в размере 50 млн руб. Активы на тот момент составляли 3,9 млрд руб. Информация о собственниках компании в открытых источниках отсутствует. Общество через ООО «Бизнес Управление» и ООО «Бизнес Актив» владеет управляющими компаниями в Московской области, Владивостоке, Кемерове, Севастополе, Ярославской и Калининградской областях.

В феврале стало известно, что «ПСБ Бизнес» совместно с Промсвязьбанком станет инвестором строительства самой большой в Кузбассе гостиницы. Ее планируется возвести рядом с музейно-театральным комплексом Сибирского кластера искусств в Кемерове.

Гендиректор консалтинговой компании Macon Илья Володько считает, что инвестиции в строительство четырехзвездочного отеля на 800 мест в Анапе составят около 8 млрд руб.

«Такие проекты в Краснодарском крае реализуются достаточно редко — чаще всего строятся крупные отели на 300–400 номеров. Объекты на 800 номеров ранее возводились перед Олимпиадой, но их сегодня используют как апартаменты»,— отметил эксперт.

Председатель союза «Анапская торгово-промышленная палата» Игорь Ткачук также отмечает, что на курорте сегодня превалируют проекты на 300–500 номеров.

«Однако значительная часть отелей, которые сейчас работают в Анапе, имеют номерной фонд в 500–800 мест»,— рассказал господин Ткачук.

По мнению Ильи Володько, срок окупаемости проекта составит не менее десяти лет, при этом именно четырехзвездочные отели — наименее рискованный сегмент для инвесторов.

«Они наиболее интересны с точки зрения экономики. Чем выше звездность, тем выше рентабельность, но в сегменте пяти звезд существуют риски, например, неполной загрузки номерного фонда, здесь и конкуренция больше, и объем инвестиций значительней, а четыре звезды — это золотая середина»,— пояснил господин Володько.

Он также отметил, что строительство подобных объектов в перспективе позволит стать Анапе круглогодичным курортом.

«В Анапе в последние годы происходит достаточно активное развитие курортной инфраструктуры и гостиничной недвижимости. Если говорить о всесезонности курорта, очень важно иметь круглогодичную инфраструктуру, сейчас в рамках таких проектов она и появляется. Строятся спа-комплексы, крытые бассейны, концертные залы и т. п.»,— рассказал эксперт.

По словам Игоря Ткачука, расположение будущего отеля очень удачное.

«Доставлять туристов от аэропорта и железнодорожного вокзала будет удобно. С другой стороны, объект будет удален от центра города, что скажется на комфорте проживающих, при этом все блага цивилизации находятся в шаговой доступности»,— сообщил он.

Фото: пресс-служба администрации Анапы