На заседании Совета директоров рассмотрены вопросы надежности электроснабжения потребителей, присоединенных к электрическим сетям Компании, результаты производственной и финансово-экономической деятельности по итогам 2021 года, освоение объемов капитального строительства Компании 2021 года, мероприятия, осуществленные в 2021 году в рамках реализации Концепции развития информационных систем АО «Сетевая компания» на 2019 - 2024 годы, представлена Стратегия цифровой трансформации АО «Сетевая компания» до 2025 года с перспективой до 2030 года, а также утверждены бюджет доходов и расходов Компании, план капитального строительства на 2022 год.

Совету директоров представлены показатели, характеризующие надежность электроснабжения, и их динамика по итогам 2021 года, результаты реализуемой в целях минимизации влияния технологических нарушений на электроснабжение потребителей Программы мероприятий по повышению показателей надежности электроснабжения потребителей на 2020-2024 годы, а также информацию о влиянии используемых инновационных решений на улучшение показателей надежности.

По итогам 2021 года объем оказанных услуг по передаче электрической энергии потребителям Республики Татарстан составил порядка 26,6 млрд.кВт.ч, что больше аналогичного показателя 2020 года на 9,9%. Фактические потери электроэнергии ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 0,43 процентных пункта и составили 6,4%, что достигнуто благодаря реализации Компанией целого комплекса организационно-технических мероприятий как в питающей, так и распределительной сети. За 12 месяцев 2021 года исполнено 28 860 договоров на технологическое присоединение, основная доля исполненных договоров или более 90% приходится на льготную группу заявителей – физических лиц, представителей малого бизнеса и некоммерческие организации.

Освоение капитальных вложений в рамках реализации плана капитального строительства Компании за 2021 год составило 10,6 млрд рублей (без НДС). Существенный объем капитальных вложений направлен на реконструкцию и строительство распределительных сетей классом напряжения 0,4-6(10) кВ, установку приборов учета электроэнергии, а также строительство и реконструкцию питающих центров высокого напряжения. По плану капитального строительства 2021 года реализуются следующие наиболее крупные, социально и экономически значимые проекты: строительно-монтажные работы по электроснабжению федеральной трассы М-12 Москва-Н. Новгород-Казань; строительство и реконструкция комплекса объектов 110-220 кВ Нижнекамского энергорайона; реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 500 кВ Бугульма; реконструкция ПС 110 кВ Прикамская в рамках реализации программы по изменению схемы электроснабжения и созданию энергетического кольца, включающего ПС 110 кВ Прикамская, ПС 220 кВ Тойма-2 и ПС 500 кВ Щелоков. В соответствии с фактически поданными заявками потребителей на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям АО «Сетевая компания» по результатам работы за 2021 год введены в эксплуатацию 23 643 объекта электроснабжения потребителей, 1 126 км линий электропередачи и 85 МВт трансформаторной мощности.

Совету директоров представлен отчет о внедрении и развитии информационных систем Компании, реализованных мероприятиях по обеспечению кибербезопасности всей инфраструктуры Компании, а также разработанная во исполнение Постановления Кабинета министров Республики Татарстан «О мерах по повышению уровня цифровой зрелости предприятий промышленности Республики Татарстан» Стратегия цифровой трансформации Компании, определяющая ключевые задачи, проекты и технологии, призванные обеспечить цифровую трансформацию всех бизнес-процессов Компании.

Советом директоров положительно оценены производственные и финансовые результаты деятельности Компании.