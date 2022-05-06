Реализация новых проектов в сфере возобновляемой энергетики планируется в регионах Северного Кавказа для увеличения производства электроэнергии. Проекты ГЭС, солнечных и ветроэлектростанций могут быть реализованы в том числе за счет частных инвестиций, говорится в стратегии развития СКФО до 2030 года, опубликованной в пятницу на сайте правительства РФ.

"Северо-Кавказский федеральный округ имеет ресурсы для обеспечения роста производства электроэнергии на своей территории посредством строительства новых электростанций и увеличения производства электроэнергии на возобновляемых источниках энергии. Проекты строительства новых станций могут быть реализованы за счет частных инвестиций при условии прохождения в установленном порядке данными проектами предусмотренных нормативной базой в сфере функционирования оптового рынка конкурсных процедур", - говорится в тексте документа.

Как отмечается в стратегии, наиболее важными проектами в сфере энергетики в СКФО являются строительство гидроэлектростанций в соответствии с инвестиционными планами ПАО "ФПК РусГидро", а также строительство солнечных и ветровых электростанций в Ставропольском крае и Республике Дагестан в дополнение к уже строящимся и введенным в эксплуатацию.

"Кроме того, необходимо продолжить проектные изыскания для оценки возможности строительства гидроэлектростанций, в том числе каскадов малых гидроэлектростанций, на территории Северо-Кавказского федерального округа. Использование наряду с гидроэнергией других возобновляемых источников (ветровая энергия, солнечная энергия) будет способствовать решению проблемы значительной сезонной неравномерности и снижения производства электроэнергии на гидроэлектростанциях в период низких температур в горах", - отмечается в тексте стратегии.

В четверг премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2030 года. Стратегия утверждена взамен аналогичного документа, определявшего развитие Северного Кавказа до 2025 года. Среди приоритетов стратегии - "обновление туристической инфраструктуры, реализация крупных промышленных инвестпроектов, а также строительство школ, детских садов и автомагистралей.