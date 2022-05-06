ООО "Полюс" (Краснодар) стало единственным участником аукциона МКУ "Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону" на выбор подрядчика выполнения работ по реконструкции автодороги в Ростове-на-Дону.

По данным системы анализа закупок "Интерфакс-Маркер", аукционная комиссия признала торги несостоявшимися и приняла решение о заключении контракта с единственным участником по цене 4,346 млрд рублей, что соответствует начальной (максимальной) цене контракта.

Как сообщалось, реконструкция пройдет на участке от ул.Особенной до ул.Сосновой со строительством транспортной развязки на пересечении Особенной - Вавилова - пр.Королева. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2025 года. Источники финансирования - средства федерального, областного и муниципального бюджетов.

В марте "Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону" уже объявляла аукциона на выбор подрядчика выполнения работ по реконструкции данной автодороги. Однако торги были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Тогда начальная цена контракта также составляла 4,346 млрд рублей.

Эта автодорога соединяет центр города с отдаленным микрорайоном "Суворовский", а также с Северным жилым массивом. Для ее реконструкции потребуется провести выкуп попадающих в зону строительства 137 земельных участков.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Полюс" основано в июле 2015 года. По итогам 2021 года компания получила чистую прибыль в размере 17,236 млн рублей, что в 77 раз больше, чем в 2020 году, выручка выросла в 2,3 раза - до 2,681 млрд рублей.