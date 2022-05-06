Начался ремонт силовых автотрансформаторов на подстанции 750 кВ «Белый Раст» - крупнейшем по мощности объекте Московского энергокольца. До октября на подстанции будут отремонтированы шесть единиц силового оборудования наивысших классов напряжения – 750 и 500 кВ.

Программой предусмотрены расшиновка автотрансформаторов, ремонт расширителей, ревизия системы охлаждения, состояния вводов и термосигнализаторов, проверка состояния контрольных кабелей и другие работы. Ремонт выполняется в условиях действующей подстанции без снижения надежности работы объекта.

Ремонт силового оборудования подстанций – одно из важнейших мероприятий ежегодной ремонтной кампании «Россети ФСК ЕЭС». В 2022 году на подстанциях Москвы и Подмосковья планируется отремонтировать 39 автотрансформаторов и трансформаторов различных классов напряжения. В целом же на энергообъектах Центральной России будет отремонтировано 133 единиц подобного оборудования.

Подстанция 750 кВ «Белый Раст» расположена на территории Дмитровского городского округа, в систему объектов Московского кольца и является одной из самых крупных подстанций Московской энергосистемы. От её бесперебойной работы зависит надежность электроснабжения северо-западных районов Москвы и Московской области. Установленная мощность подстанции «Белый Раст» составляет 3080 МВА.