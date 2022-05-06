Свыше 11 тысяч потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея присоединены к сетям компании «Россети Кубань» с начала 2022 года. Общий объем выданной мощности составил более 218 МВт. В числе новых потребителей – бытовые потребители, учреждения здравоохранения, образования, крупные агропромышленные предприятия Кубани и Адыгеи.

94% новых абонентов энергокомпании – потребители льготной категории и юридические лица с мощностью до 15 кВт. Для их подключения энергокомпания строит и реконструирует трансформаторные подстанции, воздушные линии электропередачи распределительной сети 10-0,4 кВ.

С начала года электроэнергией обеспечены более 40 социально значимых объектов общей мощностью свыше 3 МВт. В их числе школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, амбулаторно-поликлинические отделения, физкультурно-оздоровительные комплексы и объекты культурно-досуговой сферы в районах Кубани и Адыгеи.

Для подключения энергопринимающих устройств социальных учреждений, построенных в рамках национальных и региональных проектов, энергетики выполнили строительство и реконструкцию электрических установок – линий электропередачи и трансформаторных пунктов, обеспечивающих транзит электроэнергии от высоковольтных подстанций к объектам.

Основная часть заявок на технологическое присоединение к электросетям компании традиционно приходится на крупнейшие города – Краснодар, Сочи и Новороссийск, а также их пригородные территории. Это связано с активной жилой застройкой муниципалитетов и развитием промышленных производств в данных энергорайонах.

Всего за период с января по апрель 2022 года специалисты «Россети Кубань» приняли свыше 13 тысяч заявок на технологическое присоединение и увеличение мощности суммарным объемом более 590 МВт (Краснодарский край – более 12 тысяч заявок, Республика Адыгея – 1,6 тысяч заявок).