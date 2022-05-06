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"Россети Московский регион" открыли в Музее обороны Москвы стенд об истории электрозаграждений

Проект приурочен к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции, посвященной истории строительства электрозаграждений на северо-западных подступах к столице и их роли в битве за Москву, впервые собраны все имеющиеся материалы о выдающемся инженерно-техническом решении военных лет.

Участие в торжественном открытии специализированного стенда приняли председатель Совета ветеранов «Россети Московский регион» Александр Митяев и заместитель директора Музея обороны Москвы по научно-методической работе Алексей Лучкин. Первая экскурсия проведена для школьников.

В августе-сентябре 1941 года, в рекордно короткие сроки, была построена электризованная линия обороны протяженностью более 200 км под Москвой. В ее состав вошли 40 подземных трансформаторных подстанций, 287 км кабельных и 189 км воздушных линий электропередачи. Захватчикам так и не удалось преодолеть электрорубеж, что внесло существенный вклад в историю обороны столицы.

Поиском и обнародованием документов о ходе строительства линии электрозаграждений ранее занимались специалисты «Мосэнерго». Сегодня традицию по сохранению героической памяти народа продолжают «Россети Московский регион». При участии компании также была выпущена первая книга для детей, рассказывающая об истории создания и использования электризованных заграждений.

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Источник: ПАО "Россети Московский регион"

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