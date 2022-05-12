Дамба для ГЭС на 3D-принтере и искусственном интеллекте

Китай собирается построить плотину гидроэлектростанции (ГЭС) Янкгу в Тибетском нагорье с помощью трехмерной печати. Дамбу высотой 180 метров слой за слоем будет возводить специальный 3D-принтер, который будет использоваться вместе с грузовиками, бульдозерами, экскаваторами, асфальтоукладчиками и катками, управляемыми искусственным интеллектом.

Проект, который будет реализован к 2024 г. на реке Хуанхэ, позволит ежегодно вырабатывать 5 млрд киловатт-часов электроэнергии (КВт*Ч) - этого будет достаточно для снабжения 50 млн человек в провинции Хэнань на востоке центральной части КНР, констатируют в ассоциации "Глобальная энергия".

Дамба ГЭС Янкгу – не единственный инфраструктурный проект в Китае, который реализуется с помощью аддитивных технологий (послойного наращивания объектов). Например, в 2021 г. Школа архитектуры Университета Цинхуа напечатала на 3D-принтере бетонный книжный магазин в шанхайском инновационном парке Wisdom Bay. В свою очередь, компания Polymaker, специализирующаяся на производстве нитей для 3D-печати, совместно со строительной фирмой Shanghai Mechanized Construction Group Co. напечатала пятнадцатиметровый пешеходный мост, который затем был установлен в Шанхае.

Аддитивные технологии находят все большее применение в энергетике. Так, австралийское государственное объединение научных и прикладных исследований (CSIRO) с помощью 3D-печати выпускает рулонные фотоэлектрические элементы, а американская компания RCAM Technologies – производит высотные ветрогенераторы. Среди других примеров – проекты британского подразделения Siemens, использующее 3D-печать для производства лопаток газовых турбин (что позволяет снижать временные издержки на 90%), и эмиратской компании D-Idea, печатающую «умные пальмы» – фотоэлектрические установки из армированного пластика, которые работают в Дубае в качестве зарядных станций для мобильных телефонов.

Трехмерная печать – одна из технологий четвертой промышленной революции, которая не обошла стороной мировую энергетику. Помимо 3D-печати, все большей популярностью пользуются «беспилотники», позволяющие удаленно осуществлять мониторинг трубопроводов, цифровые месторождения, облегчающие освоение нефтегазовых «гринфилдов», и VR-тренажеры, использующиеся для обучения персонала.

Ассоциация «Глобальная энергия» - неправительственная организация, созданная в 2002 году для поддержки исследований и инноваций в области энергетики, а также содействия развитию энергетического сотрудничества. Членами Ассоциации являются ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз» и «Россети ФСК ЕЭС». Ассоциация помогает формировать энергетику будущего, поддерживая передовые научно-технические разработки и стимулируя международное энергетическое сотрудничество в интересах всего человечества. С 2003 года Ассоциация вручает ежегодно международную энергетическую премию «Глобальная энергия». За 18 лет лауреатами премии стали 45 ученых из 15 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Греции, Дании, Исландии, Италии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии. В прошлом году премиальный фонд составил 39 млн рублей.

Фото предоставлено Ассоциацией "Глобальная энергия"