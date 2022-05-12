Fortum уходит с российского рынка

Премьера нового эпизода. По следам "Герды"
12 мая 2022, 10:12
Рубрика: Инвестиции
Метки: ФОРТУМ, Fortum, Uniper, ЮНИПРО, САНКЦИИ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ТАСС
Финский энергетический концерн Fortum принял решение об уходе с российского рынка и о продаже активов в стране, говорится в сообщении компании.
"В дополнение к ранее объявленному прекращению инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний, мы приняли решение о контролируемом уходе с российского рынка. В качестве предпочтительного пути это решение включает в себя потенциальную продажу российских активов Fortum", - отмечается в сообщении.
Выход немецкого концерна Uniper из своей российской дочерней генерирующей компании "Юнипро" будет возобновлен при появлении такой возможности, говорится в сообщении Fortum (владеет 78% акций Uniper).
"Ожидается, что процесс продажи дочерней компании Uniper - российской "Юнипро" - будет возобновлен как можно скорее", - отмечается в сообщении.
Фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
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