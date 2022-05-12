 
Инвестиции (проекты)

Fortum уходит с российского рынка

Fortum уходит с российского рынка

12 мая 2022, 10:12
Рубрика: Инвестиции
Метки: ФОРТУМ, Fortum, Uniper, ЮНИПРО, САНКЦИИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
187

Финский энергетический концерн Fortum принял решение об уходе с российского рынка и о продаже активов в стране, говорится в сообщении компании.

"В дополнение к ранее объявленному прекращению инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний, мы приняли решение о контролируемом уходе с российского рынка. В качестве предпочтительного пути это решение включает в себя потенциальную продажу российских активов Fortum", - отмечается в сообщении.

Выход немецкого концерна Uniper из своей российской дочерней генерирующей компании "Юнипро" будет возобновлен при появлении такой возможности, говорится в сообщении Fortum (владеет 78% акций Uniper).

"Ожидается, что процесс продажи дочерней компании Uniper - российской "Юнипро" - будет возобновлен как можно скорее", - отмечается в сообщении.

Фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
На создание туркластера 12.05.2022
На создание туркластера "Русские озера" под Тверью направят около 3,4 млрд рублей
В Приморье началось проектирование сетей газоснабжения для догазификации Уссурийска 12.05.2022
В Приморье началось проектирование сетей газоснабжения для догазификации Уссурийска
В Москве появится новый технопарк площадью более 100 тыс. кв. м 12.05.2022
В Москве появится новый технопарк площадью более 100 тыс. кв. м
Siemens уходит с российского рынка 12.05.2022
Siemens уходит с российского рынка
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
ОКЛ Подкаст. Выпуск 2
+