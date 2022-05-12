На Режевском кабельном заводе отпраздновали День Победы

Сотрудники предприятия с размахом отметили 77-ю годовщину Великой Победы. На территории завода состоялся праздник, на который собралось более 130 человек. Многие сотрудники пришли со своими родными и близкими.

Открыл мероприятие генеральный директор Режевского кабельного завода. Он поздравил всех собравшихся с Днём Победы, а также поблагодарил сотрудников, которые на кануне праздника приняли участие в торжественном шествии и возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы в г. Реж.

«Нас объединяют общая история и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее. Мы знаем и твёрдо верим в то, что, когда мы вместе — мы непобедимы!», — отметил Будылин Алексей Викторович.

На празднике работала полевая кухня, а также играл военный оркестр. Гости смогли поучаствовать в различных интерактивах, мастер-классах и викторинах. Помимо этого, был организован кинопоказ под открытым звёздным небом.

В завершении мероприятия состоялся праздничный салют, который стал подарком не только для сотрудников завода, но и для всех жителей г. Реж.