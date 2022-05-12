Туристско-рекреационный кластер "Русские озера", включающий в себя в том числе экоотели, оздоровительный центр, спортивные площадки, создадут в Бологовском районе и Осташковском городском округе Тверской области до 2027 года. Объем вложений группы компаний "Русские инвестиции" на первом этапе реализации проекта оценивается в 3,4 млрд рублей, сообщила в среду в пресс-службе областного правительства.

"Предусмотрено развитие территории площадью более 1 тыс. га в Выползовском сельском поселении Бологовского района и размещение там рекреационных объектов - экоотелей, глэмпинга, гольф-клуба, оздоровительного центра, арт-объектов, спортивных площадок. <...> На первом этапе будут созданы глэмпинги. Объем инвестиций на этом этапе составит не менее 1,5 млрд рублей, планируется создать порядка 150 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Реализация проекта в Болговском районе рассчитана до 2027 года. В Осташковском городском округе компания "Русские инвестиции" планирует до 2025 года создать образовательно-рекреационный центр для всесезонного проведения тренингов, корпоративных мероприятий и обучающих программ.

"Комплекс имеет выход к водным маршрутам озера Селигер протяженностью более 200 км, что сделает его центром туризма и отдыха на воде всероссийского масштаба. <...> Объем инвестиций - не менее 1,9 млрд рублей, планируется создать около 199 рабочих мест", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, группа компаний "Енкор" к 2027 году намерена построить пятизвездочный загородный комплекс "Енкор Ресорт" со СПА-центром, вертолетной площадкой, современной охотничьей базой на территории Калининского и Конаковского районов. Для этого инвестором приобретена база отдыха "Лисицкий бор", дополнительно рассматривается вопрос о покупке земельных участков площадью не менее 100 га, добавили в пресс-службе. О сумме инвестиций не сообщается.

В 2021 году Тверская область стала одним из лидеров Центрального федерального округа по увеличению числа туристов, туристический поток достиг 2,4 млн человек. По прогнозам, в 2022 году цифра превысит 2,6 млн человек.

"Открываются огромные возможности по реализации туристического потенциала Верхневолжья. Нам необходимо сосредоточиться на ряде ключевых направлений. В первую очередь это продвижение области на федеральном и региональном уровнях", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

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