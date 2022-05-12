Строительство восьми мостов запланировали на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Рабочие приступили к работе над мостом, который пройдет через реку Клятлинку в Нижнекамском районе Татарстана, сообщили в пресс-службе Росавтодора.

"Всего на втором этапе обхода протяженностью 23,7 км запланировано строительство восьми мостов длиной от 48 до 308 метров, двух путепроводов и одной транспортной развязки на пересечении с региональной дорогой Набережные Челны - Альметьевск. Строительство первого путепровода начнется в июле этого года, к возведению моста, который пересечет реку Тимерсу, второго путепровода и транспортной развязки на пересечении с региональной дорогой Набережные Челны - Альметьевск приступят в следующем году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент мостовики начали строительство седьмого моста на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов. Работы ведутся на искусственном сооружении через реку Клятлинку в Нижнекамском районе республики. "Протяженность моста составит около 80 метров, он будет состоять из трех пролетов. На участок завезены строительные материалы, идет подготовка к погружению свай, которые станут основанием для опор моста", - сообщает пресс-служба.

По данным Росавтодора, на семи мостах через реки Аланку, Клятлинку, Авлашку, Аштылгу и ручьи уже началась подготовка к устройству опор. На трех мостах закончены работы по устройству свайного поля, ведется устройство монолитного ростверка, армирование и бетонирование стоек опор. На мостах через реки Аланку, Авлашку, Аштылгу ведутся работы по устройству фундаментов опор.

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов строится в рамках реализации скоростного маршрута Казань - Екатеринбург, который станет продолжением трассы М-12. По данным Росавтодора, общая протяженность обхода составит 81,4 км. Проект разбит на три этапа. Строительство второго этапа начали в декабре 2021 года, по третьему этапу ведется подготовка к заключению контракта на строительство, проектная документация на первый этап находится на рассмотрении в ФАУ "Главгосэкспертиза России". Все строительно-монтажные работы на трех этапах обхода будут закончены в 2024 году.

Фото: rosavtodor.gov.ru