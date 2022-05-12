По оперативным данным филиала Системного оператора – ОДУ Востока (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики четырех энергосистем на территории пяти субъектов Дальневосточного Федерального округа), потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока в апреле 2022 года составило 3 539,5 млн кВт•ч, что на 3,4% больше аналогичного показателя 2021 года.

Выработка электроэнергии в апреле 2022 года составила 3 829,4 млн кВт•ч, это на 3,9% больше, чем в апреле прошлого года.

Разница между выработкой и потреблением в ОЭС Востока обусловлена экспортом электроэнергии в КНР и перетоком в ОЭС Сибири.

Тепловые электростанции (ТЭС) в апреле 2022 года выработали 2 540,1 млн кВт•ч (66,3% в структуре выработки ОЭС Востока), а гидроэлектростанции (ГЭС) – 1 289,3 млн кВт•ч (33,7% в структуре выработки ОЭС). По сравнению с четвертым месяцем прошлого года выработка ТЭС возросла на 7,5%, а выработка ГЭС снизилась на 2,6%.

В апреле 2022 года потребление электроэнергии возросло по сравнению с апрелем 2021 года во всех территориальных энергосистемах. Так, в Амурской области потребление составило 818,8 млн кВт•ч, что на 8,0% больше, чем годом ранее. В Приморской энергосистеме уровень потребления вырос на 2,5% – до 1 137,8 млн кВт•ч. Потребление электроэнергии в энергосистеме Хабаровского края и Еврейской автономной области в апреле 2022 года выросло на 2,7%, достигнув отметки 908,9 млн кВт•ч. В энергосистемы Республики Саха (Якутия) потребление увеличилось на 0,6% – до уровня 674,0 млн кВт•ч.

За четыре месяца текущего года потребление электроэнергии в ОЭС Востока составило 16 894,7 млн кВт•ч, что на 4,3% больше, чем в январе – апреле 2021 года.

В энергосистеме Амурской области потребление за четыре месяца 2022 года составило 3 694,7 млн кВт•ч, это на 6,3% больше, чем за январь – апрель прошлого года. Потребление электрической энергии в энергосистеме Приморского края выросло на 3,9%, составив 5 700,7 млн кВт•ч. В энергосистеме Хабаровского края и Еврейской автономной области показатель потребления увеличился на 4,3%, достигнув отметки 4 306,4 млн кВт•ч. В энергосистеме Якутии потребление электроэнергии в январе – апреле текущего года составило 3 192,8 млн кВт•ч, что означает рост на 2,5% по сравнению с прошлогодним показателем.

Электростанции ОЭС Востока за четыре месяца текущего года выработали 18 256,4 млн кВт•ч, это говорит о росте показателя на 7,6% по сравнению с выработкой в январе – апреле 2021 года. Выработка ТЭС за четыре месяца 2022 года достигла 12 081,8 млн кВт•ч (66,2% в структуре выработки ОЭС Востока), а выработка ГЭС – 6 174,6 млн кВт•ч (33,8% в структуре выработки ОЭС). По сравнению с январем – апрелем прошлого года выработка ТЭС увеличилась на 10,0%, а выработка ГЭС – на 3,2%.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Востока складываются из показателей энергосистем Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области и Республики Саха (Якутия) области.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока» управляет режимами четырех энергосистем ОЭС Востока, расположенных на территории пяти субъектов Российской Федерации: Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, а также Республики Саха (Якутия).

Операционная зона ОДУ Востока охватывает субъекты федерации с площадью 4457,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на этой территории, проживают 5,07 млн человек. Объединенную энергосистему Востока образуют 29 электростанций, электрические подстанции класса напряжения 110–500 кВ общей мощностью 41,0 тыс. МВА и линии электропередачи 110–500 кВ общей протяженностью 33 793 км. Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Востока по данным на 01.05.2022 составляет 11 266 МВт.