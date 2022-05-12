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Премьера нового эпизода. По следам "Герды". Эпизод VI. Покровский храм. Единство подхода - сохранение традиций. НПП "Герда"

Премьера нового эпизода. По следам Герды. Эпизод VI. Покровский храм. Единство подхода - сохранение традиций. НПП Герда

12 мая 2022, 10:48
Рубрика: Новости портала
Метки: ПО СЛЕДАМ ГЕРДЫ, ПОКРОВСКИЙ ХРАМ, ГЕРДА
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Время чтения ≈ 2 мин
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RusCable.Ru двигается дальше в рамках нашего большого спецпроекта «По следам Герды» - легенды кабельного бизнеса.

Шестой по счету остановкой этого приключения стал Храм Покрова Пресвятой Богородицы, расположенный в Московской области, в селе Воскресенское. Проект по реставрации храма начался в 1995 году при финансировании НПП «Герда». Компания финансировала проведение всех работ и закупку всех необходимых материалов, благодаря чему 10 июня 2020 года храм открыл свои двери для посетителей.

В локациях «Герды» можно было проследить некую закономерность: несмотря на все разнообразие предприятий «Герды», их объединяет одно — душа, вложенная в каждого сотрудника, в каждую единицу продукции, в каждый сантиметр помещений. Это бренд, который «оживляет» автомобили, который ценит каждого своего сотрудника, предоставляя бесплатное питание, и создает «оазисы» посреди жарких заводов. Сохраняя историю и традиции, «Герда» перестает быть просто научно-производственным предприятием, а создает настоящую легенду.

Читайте большой материал о Храме

Смотрите новый эпизод прямо сейчас

 

Все выпуски и материалы спецпроекта "По следам "Герды" из  цикла "Легенды кабельного бизнеса":

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