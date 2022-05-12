RusCable.Ru двигается дальше в рамках нашего большого спецпроекта «По следам Герды» - легенды кабельного бизнеса.

Шестой по счету остановкой этого приключения стал Храм Покрова Пресвятой Богородицы, расположенный в Московской области, в селе Воскресенское. Проект по реставрации храма начался в 1995 году при финансировании НПП «Герда». Компания финансировала проведение всех работ и закупку всех необходимых материалов, благодаря чему 10 июня 2020 года храм открыл свои двери для посетителей.

В локациях «Герды» можно было проследить некую закономерность: несмотря на все разнообразие предприятий «Герды», их объединяет одно — душа, вложенная в каждого сотрудника, в каждую единицу продукции, в каждый сантиметр помещений. Это бренд, который «оживляет» автомобили, который ценит каждого своего сотрудника, предоставляя бесплатное питание, и создает «оазисы» посреди жарких заводов. Сохраняя историю и традиции, «Герда» перестает быть просто научно-производственным предприятием, а создает настоящую легенду.

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Все выпуски и материалы спецпроекта "По следам "Герды" из цикла "Легенды кабельного бизнеса":

Завод "Донкабель" - Великокняжеский кабельный завод. г.Пролетарск

Репортаж Великокняжеский кабельный завод "ДОНКАБЕЛЬ"

Специальный материал журнала RusCable Insider

Репортаж "Это непозволительная роскошь для завода — иметь что-то нерабочее". Завод "КУБАНЬКАБЕЛЬ"

Специальный материал журнала RusCable Insider

Завод "Камышмаш" - "Руки Герды". г. Камышин

Репортажи и спецматериалы

Такого вы еще не видели. "Камышмаш". Часть 1

Такого вы еще не видели. "Камышмаш". Часть 2: ГЕРДАКАР

Такого вы еще не видели. "Камышмаш". Часть 3: автомастерская

Специальный материал журнала RusCable Insider

Автомастерская ретро-автомобилей и ГЕРДАКАР

Реставрационной автомастерская ретро-автомобилей «Камышмаш»