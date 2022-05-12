Филиал Системного оператора – Региональное диспетчерское управление энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Ленинградское РДУ) обеспечил режимные условия для включения в сеть турбогенератора мощностью 34,3 МВт утилизационной теплоэлектроцентрали (УТЭЦ) Волховского филиала АО «Апатит».

УТЭЦ входит в состав Волховского химического кластера Группы «ФосАгро» – одного из крупнейших в мире производителей фосфоросодержащих удобрений – и построена в рамках модернизации предприятия по производству минеральных удобрений. Основное назначение новой генерации – утилизация попутного пара сернокислотного производства и обеспечение собственного энергоснабжения предприятия для снижения себестоимости его продукции. При этом ввод УТЭЦ в работу позволит не только обеспечить рост промышленного производства, но и повысить надежность электроснабжения потребителей в Волховском районе Ленинградской области.

В процессе строительства УТЭЦ специалисты Ленинградского РДУ принимали участие в разработке задания на проектирование, согласовании проектной документации, технических условий включения энергообъекта в сеть, в комплексных испытаниях и приемке в опытную эксплуатацию каналов связи и системы сбора и передачи телеметрической информации, участвовали в разработке программы комплексного опробования генерирующего оборудования.

Региональным диспетчерским управлением выполнены расчеты электроэнергетических режимов энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области с учетом появления в ней нового объекта генерации. Также специалистами Системного оператора проведены расчеты статической и динамической устойчивости энергосистемы, величин токов короткого замыкания, параметров настройки (уставок) устройств релейной защиты Волховской ГЭС, подстанций 110 кВ ВАЗ и Обитай, прилегающей сети 110 кВ и подстанции 330 кВ Сясь.

Для реализации мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям генератора УТЭЦ диспетчерским центром Системного оператора организовано взаимодействие между ПАО «ТГК-1», Филиалом «Россети ФСК ЕЭС» Карельское ПМЭС, ПАО «Россети Ленэнерго», Волховстроевской дистанцией ОАО «РЖД».

При включении генерирующего оборудования в сеть специалисты Ленинградского РДУ обеспечили синхронизацию нового объекта генерации с ЕЭС России и устойчивую работу Ленинградской энергосистемы.