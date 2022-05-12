Эксперты обсудили применение инноваций в электросетевом комплексе.

«На рынке электроэнергетики работы стало в разы больше. Планы оперативно меняются и корректируются прямо на ходу», - сообщил Александр Аргасцев, директор проектов Центра компетенций и технологического развития ТЭК, ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Министерства энергетики Российской Федерации. Выступая в ходе круглого стола, эксперт отметил, что сегодня крайне важно определить критическую номенклатуру, риски и пути их решения с точки зрения техники.

Александр Аргасцев подчеркнул, что электроэнергетика сегодня - самая защищенная отрасль и это результат работы в прошлые годы. Хотя при этом есть определенные пробелы в области инноваций.

По мнению экспертов отрасли, последовательное развитие технологической и информационной базы в электроэнергетике – объективная необходимость. Без современных систем решать актуальные задачи отрасли и соответствовать растущим требованиям к доступности и качеству услуг уже невозможно. Основной функцией электросетевой компании остается надёжное и бесперебойное энергоснабжение потребителей. Применение любых инновационных решений должно быть сбалансированным - перед непосредственным внедрением каждая разработка проходит стадии глубокого анализа, исследования и испытаний.

По словам и.о. заместителя главного инженера ПАО «Россети Ленэнерго» по технологическому развитию и инновациям Александра Иванова, в компании разработана и утверждена целая программа инновационного развития на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года. Она содержит комплекс мероприятий, направленных на разработку и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню.

«Россети Ленэнерго» напрямую сотрудничает с производителями оборудования. В частности, участвует в разработке новых технологий (НИОКР), проводит опытную эксплуатацию и День презентаций, а также реализует рекламационную деятельность, которая направлена на восстановление утраченного качества оборудования, устранение причин его неисправностей, повышение ответственности изготовителей и поставщиков за качество поставляемой продукции»», - отметил Александр Иванов.

Директор Дирекции производственных систем, руководитель центра инноваций ПАО «ТГК-1» Сергей Иванов выразил уверенность в том, что цифровизация станет основным направлением развития электроэнергетики. С появлением новых технологий их стоимость будет снижаться и они будут активнее внедряться.

Сергей Иванов также отметил, что цифровизация станет основным направлением развития электроэнергетики. В этом отношении развитие digital–технологий — лучший инструмент снижения издержек в энергетической отрасли. По словам эксперта, в энергетической отрасли главный ресурс для повышения прибыли — работа над снижением внутренних издержек.

Сергей Иванов напомнил, что цель технической политики генерирующих компаний − повышение конкурентоспособности на энергетическом рынке за счет оптимизации производственного и технологического потенциала электростанций. Основными задачами технической политики генерирующих компаний являются разработка технических решений, направленных на опережающее развитие, снижение себестоимости производства электроэнергии и тепла, выполнение экологических нормативов.

Кризис дает возможность создавать новую технику, улучшать уровень технологий в паротурбостроении при участии государства и в рамках всего сообщества отрасли, считает главный конструктор Уральского турбинного завода Тарас Шибаев.

Спикер напомнил, что в советский период бурного развития турбиностроения головные образцы создавались и осваивались всей отраслью, после этого постановка на серийное производство позволяла значительно экономить ресурсы на всех стадиях жизненного цикла. «Нездоровая» конкуренция между производителями была невозможна благодаря плановости экономического устройства.

«Нынешняя ситуация значительно отличается от советского периода благодаря наконец-то представившейся возможности всей отрасли заново интегрироваться с использованием современной инфраструктуры», - подчеркнул Тарас Шибаев.

В числе реальных мер поддержки Тарас Шибаев предложил следующие:

Министерству энергетики совместно с Министерством промышленности и торговли возглавить процесс системного создания новой техники;

создать условия доведения и освоения головных образцов техники на месте эксплуатации;

систематизировать общие принципы и правила договорных взаимоотношений в отрасли;

на законодательном уровне закрепить единственно возможного разработчика САУ турбин – производителя турбин;

внедрить и расширить действие национальной энергетической платформы на все предприятия отрасли.

Для цифровизации любой отрасли и предприятия необходима российская платформа, заявил директор по маркетингу ГК «Астра» Александр Гутин.

По словам спикера, массовый переход к российской ИТ инфраструктуре - вопрос среднесрочной перспективы. Это не вопрос одного года, скорее нескольких лет. Но российским ИТ компаниям уже есть что предложить.

В частности, Александр Гутин рассказал об Astra Linux – единственной в мире операционной системе со встроенными запатентованными средствами защиты информации. Система позволяет защищать информацию любой степени конфиденциальности - вплоть до «совершенно секретно». Она включает более 1000 решений аппаратного обеспечения и более 300 решений программного обеспечения.

В том, что современный стандарт на оборудование упростил бы работу российских производителей, уверен руководитель инженерно-проектного центра ООО «Дорогобужкотломаш» Александр Артамонов.

Эксперт поддержал идею главного конструктора Уральского турбинного завода Тараса Шибаева о необходимости создания такого стандарта для отрасли.

Александр Артамонов также представил решения для теплоэнергетики на базе котельного оборудования отечественного производителя ООО «Дорогобужкотломаш»: жаротрубные котлы, газоплотные водотрубные котлы, горелочные устройства.

О возможностях аддитивных технологий - флагмане цифровой трансформации производства рассказал генеральный директор АО «Лазерные системы» Дмитрий Васильев.

По словам эксперта, 87% компаний планируют расширить использование аддитивных технологий на своих производствах как минимум вдвое, а около 40% — в пять и более раз.

В частности, в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) аддитивные технологии позволяют:

уменьшить потери от простоев оборудования;

снизить затраты на логистику, складирование, хранение;

создавать детали/запчасти для оборудования, которые уже не производятся, для импортного или устаревшего;

оптимизировать массы изделий посредством генеративного дизайна (топологической оптимизации);

создавать новые конструкции со свойствами, превосходящими традиционные.

По словам Дмитрия Васильева, наличие нормативной базы позволит на серьезном уровне внедрять новые технологии в производстве, в том числе в таких «закрытых» сферах, как оборонная промышленность и космическая отрасль.

Зарубежные компании и их представительства в России, объявляя об официальном уходе, приостановили прием заказов. Учитывая количество иностранных приборов учета и туманные перспективы их обслуживания, под вопросом находится экономическая безопасность объектов теплоснабжения. Так прокомментировал создавшуюся ситуацию управляющий директор ТД «Взлет» Евгений Сажин.

«Ситуация на рынке и направление на импортозамещение открывают сейчас перед производителями большие возможности. Одновременно возникли проблемы с поставками полупроводников, рынок этот стал очень спекулятивным, на нем резко выросли цены. Себестоимость продукции «прыгает»», - отметил эксперт.

По словам Евгения Сажина, в числе основных вопросов повышения энергоэффективности - достоверность учета. В частности, использование расходомеров с низким динамическим диапазоном.

В качестве оптимального вектора развития повышения энергоэффективности спикер отметил такие направления как: интеллектуальный анализ данных, минимизация человеческого фактора, адаптивное управление, управление с прогнозированием развития событий и выявление угроз возникновения аварийных ситуаций.

О том, как последние события способствуют тому, что оборудование переходит на отечественную элементную базу, рассказал руководитель проектов департамента маркетинга и продаж ГК «Системы и Технологии» Павел Старов.

Эксперт также рассказал о продукции компании - «Пирамида 2.0» - отечественное программное обеспечение (ПО) для организации систем учета и диспетчеризации в промышленности, энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ). Разработчиком и правообладателем является российская компания ООО «АСТЭК», входящая в ГК «Системы и Технологии».

Способам решения вопросов поставки запчастей и расходных материалов к электрическим машинам посвятил свое выступление директоров Группы компаний «Электромашина» по ремонту электрических машин Вячеслав Русских.

Так, например, в качестве антикризисного предложения может быть использован реинжиниринг необходимых запасных частей и комплектующих для последующего изготовления и замены на российские аналоги (в рамках проведения инспекций), а также поставки аналогов запасных частей, изготовленных в дружественных РФ странах (Китай, Индия, Ближний Восток и др.)

По словам спикера, у заказчиков также есть сложности с поставкой новых электродвигателей и их запасных частей зарубежного производства.

ПО «Электромашина» разработало уникальную программу ремонта электродвигателя «Новая Жизнь», в процессе которой производится полная замена изношенных частей на новые. В итоге выполняется модернизация электрической машины с улучшением технических характеристик (повышение мощности), сохраняются присоединительные размеры за счет неизменности габаритов электрической машины, отсутствуют дополнительные затраты на строительно-монтажные работы по установке новой электрической машины на имеющийся фундамент.

О том, что предлагает ООО «ПромАвтоматика-Софт» рассказала руководитель направления разработки базовых средств компании Светлана Ларионова.

После начала кризиса и введения антироссийских санкций появились проблемы с компонентной базой, стало сложно купить контроллеры. Для решения увеличившихся запросов ООО «ПромАвтоматика-Софт» начала разработки аналогов зарубежных решений, в том числе контроллеры ввода-вывода и гидрораспределители на высокое давление.

Организатором мероприятия выступила газета «Энергетика и промышленность России».