12 мая состоялось заседание Общественного совета Госкорпорации «Росатом». Оно прошло под председательством генерального директора Госкорпорации А.Е. Лихачева.

Алексей Лихачев рассказал членам совета о ключевых результатах в атомной отрасли и плановом графике выполнения обязательств перед зарубежными партнерами.

В ходе заседания с докладом выступил генеральный инспектор Госкорпорации «Росатом» С.А. Адамчик. Он представил информацию о реализации плана мероприятий по минимизации негативного воздействия деятельности организаций Госкорпорации «Росатом» на окружающую среду.

«Системная работа по минимизации негативного воздействия организаций отрасли на окружающую среду демонстрирует свою эффективность. Основные показатели воздействия организаций Росатома на окружающую среду имеют тенденции к ежегодному снижению, а их вклад в общие показатели загрязнения окружающей среды по стране находится на низком уровне», — сказал он.

С докладом об организации взаимодействия с общественностью выступил директор Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом» А.В. Черемисинов. Он отметил рост доверия граждан России к деятельности атомной отрасли страны. Так с 2007 по 2021 год года доля людей, позитивно оценивающих деятельность предприятий Росатома, возросла в два раза с 33% до 66%.

В ходе заседания Госкорпорация «Росатом» и Всероссийское общество охраны природы подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии по реализации проектов и экологических инициатив. Подписи под документом поставили генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и председатель Всероссийского общества охраны природы, первый заместитель председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы РФ Вячеслав Фетисов.

Меморандум предполагает взаимодействии по реализации совместных проектов и инициатив в области охраны окружающей среды. Первым совместным проектом станет программа «Уникальные водоёмы России», которая стартует 13-14 мая 2022 года во многих регионах России.

«Мы подтверждаем свою готовность к сотрудничеству со старейшей российской природоохранной организацией – Всероссийским обществом охраны природы. Вячеслав Александрович, благодарю Вас за объективное и партнерское отношение к атомной отрасли. Мы рассчитываем на вашу поддержку в деле подготовки команды общественных экологических экспертов, для которых идеи научного и технологического развития атомной отрасли, а значит, и всей страны, будут близки, понятны и приемлемы», - отметил Алексей Лихачев.

Вячеслав Фетисов поддержал генерального директора корпорации:

«Для меня большая честь принимать участие в заседании Общественного совета “Росатома”. Уверен, что Всероссийское общество охраны природы и госкорпорацию ждет большая и продуктивная совместная работа на благо природы, и с точки зрения сохранения уникальных водоемов России, и с точки зрения сохранения биоразнообразия, и по всем другим актуальным вопросам экологической и климатической повестки».

Общественный совет Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» является постоянно действующим совещательно-консультативным органом общественного контроля. Общественный совет обеспечивает взаимодействие Росатома и предприятий отрасли с общественными объединениями, гражданами Российской Федерации, органами региональной власти и местного самоуправления, профессиональными ассоциациями в целях выработки рекомендаций для принятия решений в области использования атомной энергии и развития атомной энергетики и промышленности, содействует обмену мнениями по вопросам реализации государственной политики в области использования атомной энергии, охраны окружающей среды, развития территорий присутствия организаций Госкорпорации «Росатом».