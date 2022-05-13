 
Модернизация

АО "Мособлэнерго" ввело 13 МВА трансформаторной мощности для повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья

АО Мособлэнерго ввело 13 МВА трансформаторной мощности для повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья

13 мая 2022, 14:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
323

АО «Мособлэнерго» с начала года ввело 13 МВА трансформаторной мощности в Подмосковье. Строительство новых, а также реконструкция действующих трансформаторных подстанций были проведены по программе повышения надежности электроснабжения потребителей «проблемных» округов Подмосковья.

Работы по обновлению электросетевого хозяйства для увеличения трансформаторной мощности выполнялись в следующих городских округах: Пушкино, Щелково, Истра, Клин, Одинцово, Люберцы, Ленинский, Орехово-Зуево, Красногорск, Егорьевск. С начала текущего года построено 7 и реконструировано 17 трансформаторных подстанций.

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей выполняются АО «Мособлэнерго» в 21 «проблемном» округе под контролем Министерства энергетики Московской области. Всего в 2022 году запланировано реконструировать 27 и построить новых 26 трансформаторных подстанций в Подмосковье.

Также в текущем году в рамках программы в регионе планируется замена 554 опор, расчистка от древесно-кустарниковой растительности 31,4 га охранных зон вдоль ЛЭП, строительство 30,4 км новых ЛЭП.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "Мособлэнерго"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Энергетики 13.05.2022
Энергетики "Россети Центр" полностью восстановили электроснабжение в Курской области
Завершена работа над проектом техприсоединения Эльбрусского горнорудного комбината 13.05.2022
Завершена работа над проектом техприсоединения Эльбрусского горнорудного комбината
13.05.2022
"Россети Сибирь" обеспечили электричеством место раскопок динозавров в Чебулинском округе Кузбасса
Студенты профильных специальностей Петрозаводского государственного университета познакомились с раб... 13.05.2022
Студенты профильных специальностей Петрозаводского государственного университета познакомились с раб...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable Live
+