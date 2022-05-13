АО «Мособлэнерго» с начала года ввело 13 МВА трансформаторной мощности в Подмосковье. Строительство новых, а также реконструкция действующих трансформаторных подстанций были проведены по программе повышения надежности электроснабжения потребителей «проблемных» округов Подмосковья.

Работы по обновлению электросетевого хозяйства для увеличения трансформаторной мощности выполнялись в следующих городских округах: Пушкино, Щелково, Истра, Клин, Одинцово, Люберцы, Ленинский, Орехово-Зуево, Красногорск, Егорьевск. С начала текущего года построено 7 и реконструировано 17 трансформаторных подстанций.

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей выполняются АО «Мособлэнерго» в 21 «проблемном» округе под контролем Министерства энергетики Московской области. Всего в 2022 году запланировано реконструировать 27 и построить новых 26 трансформаторных подстанций в Подмосковье.

Также в текущем году в рамках программы в регионе планируется замена 554 опор, расчистка от древесно-кустарниковой растительности 31,4 га охранных зон вдоль ЛЭП, строительство 30,4 км новых ЛЭП.