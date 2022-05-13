12 мая АО «Русатом Хэлскеа» (дивизион Госкорпорации «Росатом», аккумулирующий экспертизу в области здравоохранения) получило положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий по объектам «Создание и эксплуатация центра радионуклидной терапии в Республике Башкортостан» и «Создание и эксплуатация центра радионуклидной терапии в городе Липецк».

Строительство центров радионуклидной медицины планируется в рамках подписанных ранее инвестиционных соглашений между АО «Русатом Хэлскеа» и исполнительными органами власти Липецкой области и Республики Башкортостан. Сооружение объектов начнется в 2022 году. Объем инвестиций составит не менее 1,3 млрд руб. для каждого из центров.

Игорь Обрубов, генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа», отметил: «В центрах Республики Башкортостан и Липецкой области пациенты смогут получать полный комплекс лечебно-диагностических услуг с применением технологий ядерной медицины. Благодаря высокому уровню функционирования онкологических служб и региональных систем здравоохранения эти центры станут одними из лучших в стране. Кроме того, мы серьезно подходим к подготовке кадров для обеспечения эффективного функционирования центров и планируем реализовать программу обучения медицинского персонала в регионах работы центров ядерной медицины».

Проект по созданию сети медицинских центров отвечает целям национального проекта «Здравоохранение» и позволит повысить доступность, своевременность и качество оказания необходимой онкологической помощи населению в регионах России. Каждый из центров будет ежегодно оказывать около 3 тысяч медицинских услуг жителям Республики Башкортостан и Липецкой области, а также пациентам из сопредельных регионов. Центры примут первых пациентов уже 2024 году.

Госкорпорация «Росатом», имеющая опыт развития технологии ядерной медицины, нацелена на создание собственной экосистемы в здравоохранении, для оказания населению всего комплекса качественных медицинских услуг. Росатом входит в пятерку крупнейших мировых поставщиков сырьевой изотопной продукции, применяемой в диагностике и лечении онкологических заболеваний. Дивизион «Русатом Хэлскеа» является производителем медицинского оборудования для лучевой и брахитерапии, реализует проекты строительства центров ядерной медицины в нескольких регионах России и строит сеть многофункциональных центров обработки и стерилизации медицинских изделий.

Источник: Пресс-служба АО «Русатом Хэлскеа»