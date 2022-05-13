Белорусский холдинг "Амкодор" планирует построить в Башкирии завод по выпуску оборудования для обработки зерна и открыть сервисный центр по обслуживанию техники. Сумма инвестиций составит 1,15 млрд рублей, сообщает в четверг пресс-служба главы Башкирии.

"Белорусский холдинг "Амкодор" в сопровождении Корпорации развития Башкортостана планирует реализовать на территории нашей республики два инвестпроекта общей стоимостью 1,15 млрд рублей. Об этом шла речь на заседании "Инвестиционного часа", которое провел глава региона Радий Хабиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый проект предусматривает строительство завода по выпуску сельскохозяйственного оборудования для обработки зерна. Новое производство планируется разместить в индустриальном парке "Уфимский". Пресс-служба сообщает, что объем вложений в завод оценивается в 1,05 млрд рублей, после открытия здесь будет работать 200 специалистов. "Фонд развития промышленности Башкортостана также окажет содействие в получении льготного займа на реализацию проекта", - добавили в пресс-службе.

Также белорусский холдинг намерен создать в Октябрьском районе Уфы сервисный центр по обслуживанию различной техники. "На реализацию этой инициативы направят 100 млн рублей. Это позволит создать еще 25 рабочих мест", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в декабре 2021 года глава Башкортостана в ходе рабочей поездки в Минск посетил площадку холдинга "Амкодор" и обсудил перспективы сотрудничества. 21 апреля 2022 года руководитель региона передал уфимским городским службам по благоустройству ключи от 11 фронтальных погрузчиков белорусского производства.